Zehn neue DFB-Basis-Trainer für Grün-Weiß Holt

– Foto: Christian Jopen

Zehn Männer machten sich auf, um der ohnehin schon stark wachsenden Jugend-Abteilung von Grün-Weiß Holt noch mehr Professionalität zu verleihen. Nun sind sie fertig mit ihrem Lehrgang und dürfen sich DFB-Basis-Coach nennen.

Ende Januar startete der Lehrgang zum DFB-Basis-Coach. Starke 10 Holter Jugend-Trainer hatten sich zum Lehrgang angemeldet. Inhalt dieser Ausbildung ist die Optimierung des spezifischen Kinder- und Jugend-Trainings aber auch viel Wissen rund um das Führen einer Mannschaft.

Seid einiger Zeit hat der DFB die "Trainings-Philosophie Deutschland" erarbeitet, nach der alle Kinder- und Jugend-Mannschaften fußballerisch ausgebildet werden sollen. Diese stellte einen großen Schwerpunkt der Ausbildung dar.