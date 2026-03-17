Zehn neue DFB-Basis-Trainer für Grün-Weiß Holt

Ende Januar startete der Lehrgang zum DFB-Basis-Coach. Starke 10 Holter Jugend-Trainer hatten sich zum Lehrgang angemeldet. Inhalt dieser Ausbildung ist die Optimierung des spezifischen Kinder- und Jugend-Trainings aber auch viel Wissen rund um das Führen einer Mannschaft.
Seid einiger Zeit hat der DFB die "Trainings-Philosophie Deutschland" erarbeitet, nach der alle Kinder- und Jugend-Mannschaften fußballerisch ausgebildet werden sollen. Diese stellte einen großen Schwerpunkt der Ausbildung dar.
"Unser Ziel ist es, dass in jeder unserer Kinder- und Jugendmannschaften mindestens ein ausgebildeter Trainer arbeitet, bestenfalls sogar mehrere", so Jugendleiter Christian Jopen, "denn nur so können wir unser Training auf ein optimales Level heben und alle Kinder ganzheitlich gut ausbilden und später an unsere Senioren-Mannschaften heranführen".
Mittlerweile verfügt Grün-Weiß Holt über 16 ausgebildete Jugendtrainer, Tendenz steigend.
Wir möchten uns ausdrücklich bei unseren ehrenamtlichen Trainern dafür bedanken, die ihre Zeit nicht nur in ihre Mannschaft, sondern auch die Ausbildung investieren. Ohne sie wäre eine solch starke und aufstrebende Jugendabteilung nicht denkbar.