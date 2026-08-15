Zehn Minuten reißen Bergisch Gladbach aus dem Traum

Bergisch Gladbach 09 hat am 3. Spieltag der Regionalliga West seine erste Saisonniederlage kassiert. Der Aufsteiger unterlag der U23 von Borussia Dortmund vor 1000 Zuschauern in der BELKAW-Arena mit 1:3 (1:0). Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth vor allem in der ersten Halbzeit einen mutigen Auftritt, ließ mehrere gute Möglichkeiten liegen und wurde nach der Pause binnen weniger Minuten hart bestraft.
Die Gastgeber überließen dem Dortmunder Nachwuchs zunächst erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, verteidigten aber aufmerksam und suchten nach Ballgewinnen schnell den Weg nach vorne. Dieses Konzept ging nach 23 Minuten auf: Fabian Fricke fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf sehenswert zur 1:0-Führung. Der Treffer gab dem SV09 zusätzlich Rückenwind. Finn Stromberg und Jonas Rücker hatten nach einer halben Stunde die nächste gute Szene, wenig später scheiterte Stromberg nach einer Kombination über Eliot Albert und Ole Tillmann am stark reagierenden BVB-Torwart Silas Ostrzinski.
Dortmund dreht die Partie nach der Pause
Kurz vor dem Seitenwechsel fehlten Bergisch Gladbach nur Zentimeter zum zweiten Treffer: Tristan Arndt setzte sich über rechts durch, sein Abschluss prallte jedoch vom Innenpfosten zurück ins Feld. So blieb es beim 1:0 zur Pause – eine Führung, die sich der Aufsteiger mit den klareren Chancen verdient hatte. Nach dem Seitenwechsel aber zeigte Borussia Dortmund II seine Qualität und nutzte die kurze Schwächephase des SV09 konsequent aus.
Der zur Pause eingewechselte Daniel Gabriel Nsumbu traf in der 47. Minute zum 1:1. Nur fünf Minuten später drehte Jesper Verlaat die Partie zugunsten der Gäste, ehe Kevin Mutove in der 55. Minute per Foulelfmeter auf 3:1 stellte. Diese zehn Minuten entschieden das Spiel. Bergisch Gladbach brauchte danach einen Moment, um sich wieder zu sortieren, kam anschließend aber noch einmal zu Offensivaktionen.
Kruths Team bleibt auf Augenhöhe
Kevin Kruth reagierte und brachte mit Elyas Aydin, Denys Pinchuk und Joel Kouekem frische Kräfte. Aydin scheiterte in der 68. Minute nach einem Angriff über rechts erneut an Ostrzinski, wenig später verfehlte Stromberg knapp. Auch Albert zwang den Dortmunder Schlussmann mit einem Abschluss aus der Distanz noch einmal zu einer Parade. Ein besonderer Moment folgte in der 75. Minute, als Kapitän Claudio Heider sein Comeback feierte.
Am Ende blieb es beim 1:3. Der Dortmunder Sieg war wegen der starken Phase nach der Pause nicht unverdient, dennoch zeigte Bergisch Gladbach über weite Strecken, dass der Aufsteiger auch gegen einen hoch gehandelten Gegner mithalten kann. In der Tabelle steht der SV09 nach drei Spielen mit vier Punkten und 5:5 Toren auf Platz acht. Borussia Dortmund II bleibt ungeschlagen und rückt mit fünf Punkten auf Rang fünf vor.
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker (59. Denys Pinchuk), Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter)