Zehn Minuten reißen Bergisch Gladbach aus dem Traum Der Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 führt zur Pause gegen Borussia Dortmund II verdient, verliert nach drei Dortmunder Treffern kurz nach dem Seitenwechsel aber mit 1:3. von red · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV09/Rainer Jansen

Bergisch Gladbach 09 hat am 3. Spieltag der Regionalliga West seine erste Saisonniederlage kassiert. Der Aufsteiger unterlag der U23 von Borussia Dortmund vor 1000 Zuschauern in der BELKAW-Arena mit 1:3 (1:0). Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth vor allem in der ersten Halbzeit einen mutigen Auftritt, ließ mehrere gute Möglichkeiten liegen und wurde nach der Pause binnen weniger Minuten hart bestraft.

Die Gastgeber überließen dem Dortmunder Nachwuchs zunächst erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, verteidigten aber aufmerksam und suchten nach Ballgewinnen schnell den Weg nach vorne. Dieses Konzept ging nach 23 Minuten auf: Fabian Fricke fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf sehenswert zur 1:0-Führung. Der Treffer gab dem SV09 zusätzlich Rückenwind. Finn Stromberg und Jonas Rücker hatten nach einer halben Stunde die nächste gute Szene, wenig später scheiterte Stromberg nach einer Kombination über Eliot Albert und Ole Tillmann am stark reagierenden BVB-Torwart Silas Ostrzinski. Dortmund dreht die Partie nach der Pause

Kurz vor dem Seitenwechsel fehlten Bergisch Gladbach nur Zentimeter zum zweiten Treffer: Tristan Arndt setzte sich über rechts durch, sein Abschluss prallte jedoch vom Innenpfosten zurück ins Feld. So blieb es beim 1:0 zur Pause – eine Führung, die sich der Aufsteiger mit den klareren Chancen verdient hatte. Nach dem Seitenwechsel aber zeigte Borussia Dortmund II seine Qualität und nutzte die kurze Schwächephase des SV09 konsequent aus.

– Foto: SV09/Rainer Jansen