Zehn Mannschaften sagen zu – Turnier weicht aus

Der FC Ezidxan richtet am 18.1.2026 zum vierten Mal den Cup der Freundschaft aus. Gespielt wird in der Heppenser Sporthalle. Die Spielpläne stehen, zehn Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt.
Der 1. Vorsitzende Hassan Catuk blickt gemeinsam mit dem Organisationsteam auf die abschließenden Vorbereitungen. „Einige Kleinigkeiten sind noch zu erledigen, aber wir sind startklar. Ohne die Hilfe der vielen Ehrenamtlichen wäre so ein Turnier, auch wenn es relativ überschaubar von der Größe her ist, gar nicht zu stemmen.“ Ursprünglich war geplant, das Turnier erneut in der Wilhelmshavener Nordfrost Arena auszutragen. Da diese von Seiten der Stadt nicht zur Verfügung stand, wich der Verein in die Heppenser Sporthalle aus. „Allein von der Atmosphäre her wäre die große Halle natürlich wieder toll gewesen. Dennoch sind wir dankbar, dass wir das Turnier durchführen können. Das Orgateam muss ein wenig umdenken und anders planen, aber auch das bekommen wir hin.“
Im Mittelpunkt des Turniers stehen Teamgeist, Toleranz und Fairplay. „Alle wollen gewinnen, das ist klar. Aber wir legen großen Wert auf eine familiäre und harmonische Stimmung in der Halle und auf dem Platz. Das hat bei den bisherigen drei Turnieren sehr gut funktioniert. Und wenn doch einmal etwas hochkocht, wird das schnell untereinander geklärt. Dafür ist es eben Hallenfußball.“
Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften, jeder gegen jeden. Die Spielzeit beträgt in der Gruppenphase zehn Minuten, in der Finalrunde zwölf Minuten. Ausgespielt werden die Plätze eins bis vier. Teilnehmen werden der WSC Frisia, der FC Mariensiel, TurAbdin Delmenhorst, der ESV Wilhelmshaven, der SV Baris Osterholz, der VfL Sulingen, der TuS Sillenstede und der SV Ciwan Walsrode. Die Gastgeber treten mit zwei Mannschaften an.
Turnierbeginn ist um elf Uhr, das Endspiel ist für 15:30 Uhr angesetzt. Für das leibliche Wohl der Aktiven und Zuschauer sorgen erneut die Frauen des FC Ezidxan. „Wir würden uns freuen, wenn einige Zuschauer den Weg in die Halle finden und wir einen spannenden und fairen Turniertag erleben“, sagt Catuk.