Zehn Mannschaften sagen zu – Turnier weicht aus

Der 1. Vorsitzende Hassan Catuk blickt gemeinsam mit dem Organisationsteam auf die abschließenden Vorbereitungen. „Einige Kleinigkeiten sind noch zu erledigen, aber wir sind startklar. Ohne die Hilfe der vielen Ehrenamtlichen wäre so ein Turnier, auch wenn es relativ überschaubar von der Größe her ist, gar nicht zu stemmen.“ Ursprünglich war geplant, das Turnier erneut in der Wilhelmshavener Nordfrost Arena auszutragen. Da diese von Seiten der Stadt nicht zur Verfügung stand, wich der Verein in die Heppenser Sporthalle aus. „Allein von der Atmosphäre her wäre die große Halle natürlich wieder toll gewesen. Dennoch sind wir dankbar, dass wir das Turnier durchführen können. Das Orgateam muss ein wenig umdenken und anders planen, aber auch das bekommen wir hin.“

Im Mittelpunkt des Turniers stehen Teamgeist, Toleranz und Fairplay. „Alle wollen gewinnen, das ist klar. Aber wir legen großen Wert auf eine familiäre und harmonische Stimmung in der Halle und auf dem Platz. Das hat bei den bisherigen drei Turnieren sehr gut funktioniert. Und wenn doch einmal etwas hochkocht, wird das schnell untereinander geklärt. Dafür ist es eben Hallenfußball.“