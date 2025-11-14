Zehn Jahre später

Im April 2015 gewann Schweina damals auf heimischem Platz mit 2:1 – Patrick Schellenberg erzielte seinerzeit den entscheidenden Treffer nach Sonneberger Führung. Beim Hinspiel in Sonneberg (September 2014) siegte Schweina mit 3:0 und Schellenberg traf gar doppelt. Nun kommt es endlich wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, die in den vergangenen Jahren zwar stets auf Landesebene aktiv waren, sich aber aufgrund unterschiedlicher Spielklassen verpassten.
„Das war mir durchaus bewusst, da Schweina über weite Strecken Verbandsliga gespielt hat, als wir Landesklasse gespielt hatten. Und als wir in der Verbandsliga waren, haben sie Landesklasse gespielt“, erinnert sich Sonnebergs Lukas Heß, der auch beim damaligen Duell im Kasten stand. „Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Das waren immer sehr intensive Duelle, mit viel Tempo und Einsatz auf beiden Seiten. Schweina war schon damals eine starke Truppe, das hat sich denke ich mal bis heute nicht geändert.“
Dass Schellenberg, der immer wieder gegen Sonneberg traf, am Wochenende fehlen wird, dürfte Heß nicht unrecht sein: „Patrick ist ein sehr erfahrener und abgezockter Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Er hat ein gutes Gespür für Situationen im Strafraum und ist technisch stark. Solche Spieler bleiben immer gefährlich, ganz egal, wie viel Zeit vergangen ist.“
Für Lukas Heß selbst hat sich seit dem letzten Duell vieles verändert – damals noch klar als Torhüter gesetzt, ist er heute zu einem echten Allrounder geworden. Auch in dieser Saison pendelt er immer wieder zwischen der Rolle im Tor und Einsätzen als Feldspieler, je nach Bedarf und Personallage. „Mittlerweile habe ich mich ganz gut daran gewöhnt, da ich diese Rolle auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder ausüben musste. Es ist eine besondere Situation, aber ich versuche, sie bestmöglich anzunehmen und mache mir darüber nicht so viele Gedanken. Im Tor fühle ich mich natürlich wohl, aber für mich ändert sich in Sachen Spielvorbereitung nichts. Wenn die Mannschaft mich vorne braucht, helfe ich selbstverständlich auch dort aus. Am Ende zählt, dass wir als Team erfolgreich sind, egal auf welcher Position ich unterstützen kann“, erklärt Heß.
Auffällig war zuletzt, dass der 34-Jährige bei Heimspielen im Tor steht und auswärts als Stürmer agiert. „Das hat sich eher aus der Situation ergeben und ist kein festes Schema. Wir schauen immer von Spiel zu Spiel, wie der Kader aussieht und wo ich am meisten helfen kann. Auswärts sind wir personell manchmal etwas knapper besetzt, das stimmt. Dann muss man eben flexibel sein – das gehört auf diesem Level auch einfach dazu. Natürlich wäre es schöner, wenn man Woche für Woche immer viele Alternativen hätte, aber derzeit haben wir viel Pech, was Verletzungen angeht, und auch einige Sperren abzusitzen.“
Am Samstag wird Heß wohl wieder zwischen den Pfosten stehen – und auf der anderen Seite wartet dann statt wie vor zehn Jahren nicht Patrick Schellenberg sondern Kilian Pfaff. Der flinke Angreifer hat bereits 12 Ligatore erzielt und ist damit hinter Gothas El Antaki (13 Treffer) der zweitbeste Torjäger der Landesklasse 3. „Aber als Torhüter gehst du in jedes Spiel mit einer neuen Einstellung. Ich konzentriere mich auf meine Leistung, meine Abläufe und auf das, was ich beeinflussen kann. Am Ende zählt die geschlossene Mannschaftsleistung, auch wenn einzelne Spieler diese zusätzlich beeinflussen können“, so Heß.
Für das Heimspiel erwartet Heß eine enge und kampfbetonte Partie: „Ich erwarte ein intensives, zweikampfbetontes Spiel mit vielen engen Situationen. Schweina ist eine eingespielte, körperlich starke Mannschaft, die vorne Qualität mitbringt. Für uns wird entscheidend sein, kompakt zu stehen, konsequent zu verteidigen und unsere Chancen effektiv zu nutzen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, jeder für den anderen kämpft und man sich gegenseitig pusht, bin ich überzeugt, dass wir die Punkte hierbehalten können.“
Zehn Jahre nach dem letzten Vergleich will der 1. FC Sonneberg diesmal das bessere Ende für sich haben – und mit einem Heß im Tor, der inzwischen auf beiden Seiten des Spielfeldes zu Hause ist, dürfte es an Flexibilität und Einsatz jedenfalls nicht mangeln.