Zehn Jahre später Fast genau zehn Jahre ist es her, dass sich der 1. FC Sonneberg 2004 und der FC Schweina-Gumpelstadt letztmals in einem Pflichtspiel gegenüberstanden.

Im April 2015 gewann Schweina damals auf heimischem Platz mit 2:1 – Patrick Schellenberg erzielte seinerzeit den entscheidenden Treffer nach Sonneberger Führung. Beim Hinspiel in Sonneberg (September 2014) siegte Schweina mit 3:0 und Schellenberg traf gar doppelt. Nun kommt es endlich wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, die in den vergangenen Jahren zwar stets auf Landesebene aktiv waren, sich aber aufgrund unterschiedlicher Spielklassen verpassten.

„Das war mir durchaus bewusst, da Schweina über weite Strecken Verbandsliga gespielt hat, als wir Landesklasse gespielt hatten. Und als wir in der Verbandsliga waren, haben sie Landesklasse gespielt“, erinnert sich Sonnebergs Lukas Heß, der auch beim damaligen Duell im Kasten stand. „Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Das waren immer sehr intensive Duelle, mit viel Tempo und Einsatz auf beiden Seiten. Schweina war schon damals eine starke Truppe, das hat sich denke ich mal bis heute nicht geändert.“ Dass Schellenberg, der immer wieder gegen Sonneberg traf, am Wochenende fehlen wird, dürfte Heß nicht unrecht sein: „Patrick ist ein sehr erfahrener und abgezockter Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Er hat ein gutes Gespür für Situationen im Strafraum und ist technisch stark. Solche Spieler bleiben immer gefährlich, ganz egal, wie viel Zeit vergangen ist.“

Heß zwischen Tor und Angriff Für Lukas Heß selbst hat sich seit dem letzten Duell vieles verändert – damals noch klar als Torhüter gesetzt, ist er heute zu einem echten Allrounder geworden. Auch in dieser Saison pendelt er immer wieder zwischen der Rolle im Tor und Einsätzen als Feldspieler, je nach Bedarf und Personallage. „Mittlerweile habe ich mich ganz gut daran gewöhnt, da ich diese Rolle auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder ausüben musste. Es ist eine besondere Situation, aber ich versuche, sie bestmöglich anzunehmen und mache mir darüber nicht so viele Gedanken. Im Tor fühle ich mich natürlich wohl, aber für mich ändert sich in Sachen Spielvorbereitung nichts. Wenn die Mannschaft mich vorne braucht, helfe ich selbstverständlich auch dort aus. Am Ende zählt, dass wir als Team erfolgreich sind, egal auf welcher Position ich unterstützen kann“, erklärt Heß.