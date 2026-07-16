Zehn Jahre Pause: Wann Kleve und Goch wieder aufeinandertreffen

Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstag den Spielplan für die neue Saison 2026/2027 in der Landesliga Niederrhein veröffentlicht. Der 1. FC Kleve, der in der abgelaufenen Spielzeit aus der Oberliga abgestiegen ist, und Viktoria Goch sind die beiden Vertreter aus dem Kreis Kleve und spielen in Gruppe 1. Die spannendste Frage, wann beide Teams im Derby aufeinandertreffen, ist damit auch geklärt.
Freitag, 25. September, sollten Fußball-Fans blocken. Denn um 20 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem 1. FC Kleve und Viktoria Goch im Hubert-Houben-Stadion in Goch. Seit zehn Jahren hat es das Duell im Ligabetrieb nicht mehr gegeben. Zuletzt trafen die Klever und Gocher in der Saison 2015/16 aufeinander. Der 1. FC Kleve gewann damals das Hinspiel, im Rückspiel trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Viktoria Goch stieg damals ab, seitdem gab es „nur“ Aufeinandertreffen in Pokalwettbewerben oder bei anderen Turnieren.
Bevor das Duell der Duelle am 25. September steigt, müssen die Klever und Gocher aber erst einmal einen guten Start in die neue Saison 2026/27 hinlegen. Beide Mannschaften starten auswärts. Der 1. FC Kleve ist am ersten Spieltag am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim starken Aufsteiger VfL Rhede zu Gast.
Um 15.30 Uhr steigt Viktoria Goch mit der Partie bei Rheinland Hamborn in die neue Saison ein. Auch die Duisburger kommen aus der Bezirksliga und überzeugten in der vergangenen Saison vor allem mit ihrer Offensive. Samet Sadiklar war mit 28 Treffern bester Hamborner Torjäger. Sein Sturmkollege Blinort Namoni (27 Treffer) ist nun aber zur Spvgg Sterkrade-Nord gewechselt.
Erster Heimgegner für den 1. FC Kleve ist am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr der SV Biemenhorst, den die Klever noch gut aus der vergangenen Saison kennen, denn auch die Biemenhorster mussten den bitteren Gang in die Landesliga antreten.
Viktoria Goch empfängt am Freitag, 21. August, um 20 Uhr den VfB Bottrop. Auch die Gocher kennen ihren ersten Heimgegner genau. In der vorigen Landesliga-Saison trafen beide Teams aufeinander. Die Bilanz: Ein 4:3-Hinspielsieg für den VfB, ein 6:0-Erfolg im Rückspiel für Viktoria Goch.
Die Hinrunde in der Landesliga, Gruppe 1, endet erst am 20. Dezember. Weiter geht es im Spielplan dann am 7. März 2027 mit der Rückrunde. Das zweite Saison-Derby zwischen Kleve und Goch wird österlich und findet am Gründonnerstag, 25. März 2027, um 20 Uhr in Kleve statt. Die Saison 2026/27 in der Landesliga endet am 13. Juni 2027.
1. Spieltag: Rheinland Hamborn - Viktoria Goch (So., 16. August, 15.30 Uhr), VfL Rhede - 1. FC Kleve (So., 16. August, 15 Uhr).
2. Spieltag: Viktoria Goch - VfB Bottrop (Fr., 21. August, 20 Uhr), 1. FC Kleve - SV Biemenhorst (So., 23. August, 15 Uhr).
3. Spieltag: DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch (So., 30. August, 16.30 Uhr), Sportfreunde 06 Neuwerk - 1. FC Kleve (So., 30. August, 15 Uhr).
4. Spieltag: Viktoria Goch - 1. FC Lintfort (Fr., 4. September, 20 Uhr), 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn (So., 6. September, 15 Uhr).
5. Spieltag: Viktoria Goch - VSF Amern (Fr., 11. September, 20 Uhr), VfB Bottrop - 1. FC Kleve (So., 13. September, 15.15 Uhr).
6. Spieltag: SC Victoria Mennrath - Viktoria Goch (Fr., 18. September, 20 Uhr), 1. FC Kleve - DJK Arminia Klosterhardt (So., 20. September, 15 Uhr).
7. Spieltag: Viktoria Goch - 1. FC Kleve (Fr., 25. September, 20 Uhr).
8. Spieltag: VfB Speldorf - Viktoria Goch (So., 4. Oktober, 15.30 Uhr), 1. FC Kleve - VSF Amern (So., 4. Oktober, 15 Uhr).
9. Spieltag: Viktoria Goch - SC Union Nettetal (Fr., 9. Oktober, 20 Uhr), SC Victoria Mennrath - 1. FC Kleve (Fr., 9. Oktober, 20 Uhr).
10. Spieltag: Duisburger FV 08 - Viktoria Goch (So., 18. Oktober, 15.30 Uhr), 1. FC Kleve - 1. FC Lintfort (So., 18. Oktober, 15 Uhr).
11. Spieltag: Viktoria Goch - ASV Süchteln (Fr., 23. Oktober, 20 Uhr), 1. FC Kleve - VfB Speldorf (Fr., 23. Oktober, 20 Uhr).
12. Spieltag: Mülheimer FC 97 - Viktoria Goch (So., 8. November, 15.30 Uhr), SC Union Nettetal - 1. FC Kleve (So., 8. November, 15.30 Uhr).
13. Spieltag: Viktoria Goch - VfB Homberg (Fr., 13. November, 20 Uhr), 1. FC Kleve - Duisburger FV 08 (So., 15. November, 15 Uhr).
14. Spieltag: SV Budberg - Viktoria Goch (So., 29. November, 15 Uhr), ASV Süchteln - 1. FC Kleve (So., 29. November, 15 Uhr).
15. Spieltag: Viktoria Goch - VfL Rhede (Fr., 4. Dezember, 20 Uhr), 1. FC Kleve - Mülheimer FC 97 (So., 6. Dezember, 15 Uhr).
16. Spieltag: SV Biemenhorst - Viktoria Goch (So., 13. Dezember, 15.15 Uhr), VfB Homberg - 1. FC Kleve (So., 13. Dezember, 15 Uhr).
17. Spieltag: Viktoria Goch - Sportfreunde 06 Neuwerk (Fr., 18. Dezember, 20 Uhr), 1. FC Kleve - SV Budberg (So., 20. Dezember, 15 Uhr).
Spieltage 18–34: Rückrunde, zweites Derby und Saisonfinale im Juni
18. Spieltag: Viktoria Goch - Rheinland Hamborn (Fr., 12. Februar, 20 Uhr), 1. FC Kleve - VfL Rhede (Fr., 12. Februar, 20 Uhr).
19. Spieltag: VfB Bottrop - Viktoria Goch (So., 21. Februar, 15.15 Uhr), SV Biemenhorst - 1. FC Kleve (So., 21. Februar, 15.15 Uhr).
20. Spieltag: Viktoria Goch - DJK Arminia Klosterhardt (Fr., 26. Februar, 20 Uhr), 1. FC Kleve - Sportfreunde 06 Neuwerk (Fr., 26. Februar, 20 Uhr).
21. Spieltag: 1. FC Lintfort - Viktoria Goch (So., 7. März, 15 Uhr), Rheinland Hamborn - 1. FC Kleve (So., 7. März, 15.30 Uhr).
22. Spieltag: 1. FC Kleve - VfB Bottrop (Fr., 12. März, 20 Uhr), VSF Amern - Viktoria Goch (So., 14. März, 15.30 Uhr).
23. Spieltag: Viktoria Goch - SC Victoria Mennrath (Fr., 19. März, 20 Uhr), DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Kleve (So., 21. März, 15.30 Uhr).
24. Spieltag: 1. FC Kleve - Viktoria Goch (Do., 25. März, 20 Uhr).
25. Spieltag: Viktoria Goch - VfB Speldorf (Fr., 2. April, 20 Uhr), VSF Amern - 1. FC Kleve (So., 4. April, 15.30 Uhr).
26. Spieltag: SC Union Nettetal - Viktoria Goch (So., 11. April, 15.30 Uhr), 1. FC Kleve - SC Victoria Mennrath (So., 11. April, 15 Uhr).
27. Spieltag: Viktoria Goch - Duisburger FV 08 (Fr., 16. April, 20 Uhr), 1. FC Lintfort - 1. FC Kleve (So., 18. April, 15 Uhr).
28. Spieltag: ASV Süchteln - Viktoria Goch (So., 25. April, 15 Uhr), VfB Speldorf - 1. FC Kleve (So., 25. April, 15.30 Uhr).
29. Spieltag: Viktoria Goch - Mülheimer FC 97 (Fr., 30. April, 20 Uhr), 1. FC Kleve - SC Union Nettetal (So., 2. Mai, 15 Uhr).
30. Spieltag: VfB Homberg - Viktoria Goch (So., 9. Mai, 15 Uhr), Duisburger FV 08 - 1. FC Kleve (So., 9. Mai, 15.30 Uhr).
31. Spieltag: Viktoria Goch - SV Budberg (Fr., 21. Mai, 20 Uhr), 1. FC Kleve - ASV Süchteln (So., 23. Mai, 15 Uhr).
32. Spieltag: VfL Rhede - Viktoria Goch (So., 30. Mai, 15 Uhr), Mülheimer FC 97 - 1. FC Kleve (So., 30. Mai, 15.30 Uhr).
33. Spieltag: Viktoria Goch - SV Biemenhorst (Fr., 4. Juni, 20 Uhr), 1. FC Kleve - VfB Homberg (So., 6. Juni, 15 Uhr).
34. Spieltag: Sportfreunde 06 Neuwerk - Viktoria Goch (So., 13. Juni, 15 Uhr), SV Budberg - 1. FC Kleve (So., 13. Juni, 15 Uhr).