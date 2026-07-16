Zehn Jahre Pause: Wann Kleve und Goch wieder aufeinandertreffen Der Fußballverband Niederrhein hat den Spielplan für die Landesliga-Saison 2026/27 veröffentlicht – und damit auch zwei besondere Termine: Der 1. FC Kleve und Viktoria Goch treffen nach einer Dekade erstmals wieder im Ligabetrieb aufeinander. von RP / Christian Cadel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch freut sich auf die Duelle mit dem 1. FC Kleve. – Foto: Arno Wirths

Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstag den Spielplan für die neue Saison 2026/2027 in der Landesliga Niederrhein veröffentlicht. Der 1. FC Kleve, der in der abgelaufenen Spielzeit aus der Oberliga abgestiegen ist, und Viktoria Goch sind die beiden Vertreter aus dem Kreis Kleve und spielen in Gruppe 1. Die spannendste Frage, wann beide Teams im Derby aufeinandertreffen, ist damit auch geklärt.

Derby nach zehn Jahren Pause: Kleve gegen Goch am 25. September Freitag, 25. September, sollten Fußball-Fans blocken. Denn um 20 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem 1. FC Kleve und Viktoria Goch im Hubert-Houben-Stadion in Goch. Seit zehn Jahren hat es das Duell im Ligabetrieb nicht mehr gegeben. Zuletzt trafen die Klever und Gocher in der Saison 2015/16 aufeinander. Der 1. FC Kleve gewann damals das Hinspiel, im Rückspiel trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Viktoria Goch stieg damals ab, seitdem gab es „nur“ Aufeinandertreffen in Pokalwettbewerben oder bei anderen Turnieren. Saisonstart auswärts: So starten 1. FC Kleve und Viktoria Goch in die Landesliga Bevor das Duell der Duelle am 25. September steigt, müssen die Klever und Gocher aber erst einmal einen guten Start in die neue Saison 2026/27 hinlegen. Beide Mannschaften starten auswärts. Der 1. FC Kleve ist am ersten Spieltag am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim starken Aufsteiger VfL Rhede zu Gast.

Um 15.30 Uhr steigt Viktoria Goch mit der Partie bei Rheinland Hamborn in die neue Saison ein. Auch die Duisburger kommen aus der Bezirksliga und überzeugten in der vergangenen Saison vor allem mit ihrer Offensive. Samet Sadiklar war mit 28 Treffern bester Hamborner Torjäger. Sein Sturmkollege Blinort Namoni (27 Treffer) ist nun aber zur Spvgg Sterkrade-Nord gewechselt. Erste Heimspiele: Kleve empfängt SV Biemenhorst, Goch hat den VfB Bottrop zu Gast Erster Heimgegner für den 1. FC Kleve ist am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr der SV Biemenhorst, den die Klever noch gut aus der vergangenen Saison kennen, denn auch die Biemenhorster mussten den bitteren Gang in die Landesliga antreten.