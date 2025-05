Zehn Jahre gelebte Inklusion und sportlicher Erfolg Anpifff ins Leben +++ Anpfiff Hoffenheim feiert sein Jubiläum +++ Ein Meilenstein

Die Idee hinter Anpfiff Hoffenheim e.V.: Menschen mit Amputationen sollen nicht am Rand stehen, sondern die Chance erhalten, Teil einer sportlichen Gemeinschaft zu sein. Nach einer Amputation geraten Bewegung und Sport oft in den Hintergrund. Doch sportliche Aktivität kann nicht nur die körperliche Gesundheit fördern, sondern auch Selbstvertrauen und Lebensfreude steigern. "Unser Ziel war es von Anfang an, sportliche Angebote zu schaffen, die Menschen mit einer Amputation dabei helfen, die Brücke zurück in ein aktives Leben zu schlagen und gemeinschaftlich Sport zu treiben", erklärt Diana Schütz, Koordinatorin Bewegungsförderung für Amputierte bei Anpfiff ins Leben.

Bereits im Gründungsjahr wurden Amputierten-Fußball und Sitzvolleyball eingeführt, die eine Teilnahme am Mannschaftssport ermöglichen. "Die Fußballvariante auf Krücken ist sehr rasant und die Spieler beeindrucken mit Kunststücken am Ball", erklärt Michelle Dübon, Koordinatorin Bewegungsförderung für Amputierte bei Anpfiff. Dennoch muss man kein Superathlet sein, um mitzuspielen, wie sie festhält: "Wir möchten sportbegeisterte Menschen mit Amputation motivieren, aktiv Fußball zu spielen, statt am Spielfeldrand zu stehen."