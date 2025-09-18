Zehn Jahre Dassendorf - der ewige Torjäger Kurczynski

Die TuS Dassendorf hat sich früh in der Saison - wenn auch punktgleich mit dem ETSV Hamburg - an die Tabellenspitze der Oberliga Hamburg gesetzt – und einer der Garanten dafür heißt Kristof Kurczynski. Sechs Treffer hat der 35-Jährige bereits erzielt, damit ist er aktuell bester Torschütze seiner Mannschaft. In der ewigen Torjägerliste seit der Oberliga 1999/2000 (Quelle: transfermarkt.de) rangiert er mit 128 Treffern auf Platz sieben. Der Abstand zu Carlos Flores (130) und Stephan Rahn (129) ist dabei nur noch minimal. Teamkollege Martin Harnik (132 Tore) liegt auch im greifbaren Bereich. Angeführt wird das Ranking von Buchholz-Ikone Arne Gillich (181 Treffer).

Im Stadionheft „Inside-Dasse“, das auch über die Instagram-Seite @tusdassendorf veröffentlicht wurde, sprach Kurczynski über seinen starken Saisonstart: „Ich habe mich auf diese Saison sehr gut vorbereitet, schon privat vor dem offiziellen Trainingsstart. Natürlich spielt auch die Erfahrung eine wichtige Rolle, aber das A und O sind Fitness und Gesundheit. Wenn diese beiden Komponenten stimmen, kann man seine Leistung automatisch abrufen – vor allem mit so guten Mitspielern an meiner Seite.“