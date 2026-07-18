Zehn Jahre Ausstellungs-Cup: FC Ummel lädt zur Turnierwoche Turnierstart am Montag von FuPa Lüneburg · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Ummel

Der FC Ummel steht in den Startlöchern: Von Montag, 20. Juli, bis Samstag, 25. Juli, findet in Kirchtimke die zehnte Auflage des traditionsreichen Ausstellungs-Cups statt.

Fußballfans dürfen sich auf ein vollgepacktes Programm freuen, denn insgesamt zwölf Herrenmannschaften – von der Bezirksliga bis zur 4. Kreisklasse – kämpfen in drei Gruppen um den Turniersieg. Eine besondere Premiere gibt es ebenfalls: Erstmals ist mit der ersten Frauenmannschaft des FC Ummel auch ein Frauenteam ins Turnierprogramm eingebunden. Auftakt am Montag mit Gruppe II Den Turnierbeginn macht am Montag, 20. Juli, die Gruppe II. Um 18.30 Uhr eröffnet der Gastgeber FC Ummel II gegen den TSV Dannenberg II (Landkreis Osterholz) das Turnier. Direkt im Anschluss, um 20 Uhr, folgt das Duell zwischen dem Titelverteidiger FC Wörpetal II und dem FC Ostereistedt/Rhade II. Alle Begegnungen dieser Gruppe erstrecken sich über eine Spielzeit von zweimal 40 Minuten. Die endgültigen Platzierungen werden am Freitag, 24. Juli, ausgespielt: Das Spiel um den dritten Platz beginnt um 18.30 Uhr, das große Finale um den Gruppensieg startet um 20 Uhr.

Blitzturnier der Gruppe III Am Dienstag, 21. Juli, steht die Gruppe III im Fokus. Hier ermitteln vier Mannschaften aus der 4. Kreisklasse ihren Sieger in einem Blitzturnier (Spielzeit: jeweils 45 Minuten). Zum Auftakt treffen um 18.30 Uhr der FC Ummel III und der MTSV Selsingen III aufeinander. Das zweite Halbfinale bestreiten um 19.10 Uhr der FC Ostereistedt/Rhade III und der TSV Gnarrenburg III. Die Verlierer kämpfen anschließend um 20 Uhr um den dritten Platz, ehe um 20.45 Uhr das Endspiel die Entscheidung bringt. Die sportlich stärkste Gruppe I greift am Mittwoch, 22. Juli, in das Geschehen ein. Die erste Mannschaft des FC Ummel trifft auf den FC Wörpetal. Ab 20 Uhr stehen sich dann der SV Blau-Weiß Bornreihe II und der TSV Karlshöfen gegenüber. Auch hier beträgt die Spielzeit zweimal 40 Minuten. Die Finalspiele der Gruppe I bilden am Samstag, 25. Juli, den Abschluss der Turnierwoche: Um 14 Uhr geht es um den dritten Platz, um 16 Uhr folgt das Finale um den Sieg der zehnten Jubiläumsauflage des Cups.