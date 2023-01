Zehn FSV-Spielerinnen für Test gegen U-15 der Niederlande nominiert

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat zehn Spielerinnen des FSV Gütersloh für zwei Testspiele gegen die U-15 Auswahl des niederländischen Verbandes, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), nominiert. Die Testspiele werden am 14. Februar im niederländischen Didam ausgetragen.



Die vom FLVW nominierten Spielerinnen werden für den Vergleich in zwei Mannschaften, U-16 Juniorinnen-Westfalenauswahl und "Eliteteam", aufgeteilt. Mit Cosma Abendroth, Asya Nur Adas, Cisel Akgül, Leah Blome, Johanna Burholz, Phine Ebert, Madleen Franz, Linna Hermsmeier, Finja Kappmeier und Laura Naccarato gehören gleich zehn Spielerinnen des FSV Gütersloh zum 35-köpfigen Aufgebot des FLVW. Der FSV stellt somit die meisten Spielerinnen für den Vergleich gegen die niederländische Verbandsauswahl.



Der FSV Gütersloh gratuliert den nominierten Spielerinnen und wünscht ihnen viel Erfolg für die beiden Spiele. Die große Anzahl der nominierten Nachwuchsspielerinnen unterstreicht erneut das Prädikat „Talentschmiede“, welches immer wieder im Zusammenhang mit dem FSV Gütersloh genannt wird.



Die U-16 Juniorinnen-Westfalenauswahl und das "Eliteteam" werden am 14. Januar zeitgleich auf zwei angrenzenden Plätzen gegen U-15 Teams des KNVB spielen. Der Anstoß beider Partien wird um 15:00 Uhr erfolgen.