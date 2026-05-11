Zehn Bezirksligisten sitzen nach: SV Allmersbach will die Spitze

– Foto: Jens Körner

In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg liegt über beiden Wettbewerben ein besonderer Zug. In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall geht es für SV Allmersbach im Fernduell mit TSV Gaildorf um die Spitze, während im Mittelfeld und unteren Tabellenbereich beinahe jeder Punkt doppelt zählt. In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ist die Meisterfrage zwischen SGM Deißlingen/Lauffen und TSV Straßberg 1903 zwar nicht direkt Teil dieses Spieltags, doch darunter bleibt vieles offen, gerade weil der Abstieg mit sechs direkten Abstiegsplätzen und einem Relegationsplatz eine enorme Schärfe besitzt. Diese Nachholspiele wirken damit wie kleine Kippmomente in einer Saison, die längst in ihre nervöseste Phase getreten ist.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Für VfL Mainhardt ist dieses Nachholspiel von großer Bedeutung. Mit 33 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang neun, der Abstand nach unten wirkt nicht beruhigend genug, um entspannt zu sein. Gerade in einer Liga mit einer breiten Abstiegszone können Heimspiele gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel den Unterschied machen, wenn es darum geht, sich vor den letzten Wochen etwas Luft zu verschaffen.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach reist als Vierter mit 47 Punkten an und spielt eine starke Saison. Der Abstand zu Rang drei ist überschaubar, zugleich will die Mannschaft ihren Platz im oberen Feld festigen. Für Oppenweiler-Strümpfelbach ist dieses Spiel die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten. Für Mainhardt geht es um Sicherheit, für die Gäste um ein starkes Ausrufezeichen. Genau das macht diese Partie so reizvoll. ---

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr SV Allmersbach Allmersbach TSV Schmiden TSV Schmiden 19:30 live PUSH

Dieses Nachholspiel trägt die ganze Spannung des Titelkampfs in sich. SV Allmersbach steht mit 63 Punkten auf Rang zwei und hat gegenüber TSV Gaildorf nur zwei Punkte Rückstand – bei einem Spiel weniger. Die Ausgangslage ist also glasklar: Mit einem Sieg würde Allmersbach an die Spitze zurückkehren. Mehr Bedeutung kann ein Nachholspiel im Saisonendspurt kaum haben. TSV Schmiden geht mit 33 Punkten als Tabellenachter in die Partie und steckt in einer Lage, die keineswegs gemütlich ist. Die Mannschaft braucht weiter Zähler, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Gerade darin liegt die Schärfe dieses Spiels: Allmersbach steht unter Aufstiegsdruck, Schmiden unter Abstiegsdruck. Zwei völlig unterschiedliche Ziele, aber derselbe enorme Zug auf das Ergebnis.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Mi., 13.05.2026, 18:30 Uhr TSV Trillfingen Trillfingen SV Bubsheim SV Bubsheim 18:30 PUSH

TSV Trillfingen steht mit 40 Punkten auf Rang elf und bewegt sich damit in einer Zone, die noch nicht frei von Sorgen ist. In einer Liga mit sechs direkten Absteigern und einem zusätzlichen Relegationsplatz ist jedes Polster trügerisch. Ein Heimsieg würde deshalb nicht nur tabellarisch helfen, sondern auch ein Stück Ruhe in eine angespannten Schlussphase bringen. SV Bubsheim reist mit 46 Punkten als Tabellen­siebter an und kann die Saison bislang deutlich entspannter betrachten. Doch auch hier gilt: Ein weiterer Sieg könnte die Mannschaft endgültig ins gesicherte Mittelfeld tragen und nach hinten alle Rechnungen deutlich entschärfen. Dieses Spiel ist deshalb kein großes Glamour-Duell, aber ein sehr wichtiges. Es geht um Abstand, um Sicherheit und um die Frage, wer die letzten Wochen mit besserem Gefühl angehen darf. ---

Für FV Rot-Weiß Ebingen 2006 ist die Lage brutal. Mit einem Punkt aus 29 Spielen und 25:123 Toren steht der Aufsteiger am Tabellenende. Jede Partie ist inzwischen ein Kampf gegen die nackte Realität dieser Saison. Gerade ein Nachholspiel zuhause ist dennoch eine Möglichkeit, noch einmal Haltung zu zeigen und sich nicht völlig aufzugeben. SV Dotternhausen kommt mit 48 Punkten als Tabellen­sechster und damit aus einer deutlich stabileren Position. Die Gäste dürfen auf einen sehr ordentlichen Saisonendspurt hoffen und können mit einem Sieg ihre Position im oberen Mittelfeld festigen. Die Rollen sind also klar verteilt. Ebingen kämpft um Würde und einen seltenen Lichtblick, Dotternhausen um einen konsequenten Schritt Richtung gesicherter oberer Tabellenhälfte. Solche Spiele wirken oft eindeutig – und tragen doch enormen Druck auf dem Favoriten. ---