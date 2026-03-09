Zehn Bettringer ringen Neuler nieder: Spegel Held der Nachspielzeit

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TV Neuler und SG Bettringen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Aldrit Fazlijaj eröffnete in der 24. Minute mit einem brillanten Spielzug, eingeleitet von Siegloch, das Spiel für Bettringen. In der 39. Minute sah Paul Stich die rote Karte. Nach der Pause glich Marius Köppe für Neuler in der 53. Minute aus. In der Nachspielzeit sicherte Elias Spegel mit seinem Tor in der 90.+3 Minute den Sieg für die Gäste.

Im Duell zwischen der TSG Nattheim und dem 1. FC Germania Bargau setzten sich die Gastgeber mit 3:0 durch. Das Spiel begann ausgeglichen, doch die TSG übernahm bald das Kommando. In der 32. Minute brachte Franz Fischer Nattheim mit einem Kopfballtor nach einer Ecke von Patrick Brümmer in Führung. Kurz nach der Halbzeit, in der 47. Minute, erhöhte Patrick Brümmer auf 2:0, nachdem er alleine auf das Tor zulief und Torwart Bretzler überwand. Die Partie wurde hektisch, als gleich drei Platzverweise folgten. Zunächst sah Fabian Zischka die Gelb-Rote Karte, gefolgt von Bennet Kaufmann und Aaron Klotzbücher, die beide für Bargau vom Platz mussten. In der 71. Minute machte Fabian Horsch den Sack zu, als er nach einem Konter das 3:0 erzielte. Nattheim kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff und feierte einen verdienten Sieg.

In einem spannenden, aber torlosen Duell trennten sich der FC Durlangen und die Sportfreunde Lorch mit 0:0. Bei bestem Fußballwetter und 142 Zuschauern begann Lorch zunächst offensiv, doch die ersten Chancen blieben ungenutzt. Durlangen steigerte sich im Verlauf der ersten Halbzeit und hatte durch Manuel Vogt und Adrian Drimus gute Gelegenheiten, doch die Abschlüsse waren nicht präzise genug. Die zweite Halbzeit brachte eine Wendung: Durlangen musste in der 60. Minute mit der roten Karte für Manuel Vogt in Unterzahl spielen. Trotz der Überzahl konnten die Sportfreunde kein Kapital daraus schlagen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch letztlich fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft, um das Spiel zu entscheiden.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und dem TSV Böbingen setzte sich die Heimelf klar mit 3:0 durch. Timo Frank eröffnete das Spiel bereits in der ersten Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Yannik Weiland. In der 39. Minute erhöhte Frank per Elfmeter auf 2:0, nachdem Daniel Serejo gefoult wurde. Den Schlusspunkt setzte Julian Jaros in der 86. Minute, der nach einer Flanke von Frank traf. Schiedsrichter Ricky Häußler leitete die Partie ohne große Kontroversen.

Im Häselbachstadion trafen am Sonntag die Mannschaften FV 08 Unterkochen und DJK Schwabsberg-Buch aufeinander. Die Gastgeber starteten furios: Jonas Ilg erzielte in der 3. Minute per Kopfball das 1:0, gefolgt von einem Treffer von Luca Baumann in der 7. Minute, der auf 2:0 erhöhte. In der 35. Minute schloss David Weisensee eine präzise Vorlage von Baumann zum 3:0 ab. Nach der Pause kam DJK Schwabsberg-Buch zurück ins Spiel: Johannes Eckl traf in der 62. und 63. Minute und verkürzte auf 3:2. Trotz Druck der Gäste behielt Unterkochen die Oberhand und sicherte sich den Sieg.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der SGM Tannhausen/Stödtlen und der TSG Schnaitheim endete die Partie am Sonntag, dem 8. März 2026, torlos mit 0:0. In der ersten Halbzeit dominierten die Defensiven, wobei die Schnaitheimer in der 29. Minute die erste große Chance hatten: Sakacilar scheiterte jedoch an Ganzenmüller. Auch Wegmann und Gammaro hatten vielversprechende Möglichkeiten, konnten den Ball aber nicht im Netz unterbringen. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hitziger, was zu zwei Gelb-Roten Karten führte – Gammaro und Ilg mussten jeweils vom Platz. In den letzten Minuten drängte Tannhausen auf den Sieg, Wille setzte einen Freistoß knapp vorbei. Ein spannendes, aber torloses Spiel.

Im Derby zwischen dem SSV Aalen und dem TSV Hüttlingen, das am 8. März 2026 im SSV Stadion im Rohrwang stattfand, setzte sich die Heimelf klar mit 3:0 durch. Die Partie begann etwas zerfahren, doch der SSV wurde aktiver. In der 44. Minute erzielte Sefa Yilmaz das erste Tor, als er einen perfekten Pass von Maximilian Groß über den herausstürmenden Torwart lupfte. Nach der Pause drückte Aalen weiter und Eliah Maile erhöhte in der 57. Minute per Kopfball nach einer präzisen Vorlage von Brian Lee Irebor. Mahmoud Omeirat machte in der 66. Minute den Dreierpack perfekt, indem er cool ins kurze Eck einschob. Der TSV Hüttlingen fand kaum zu gefährlichen Chancen und musste die Niederlage akzeptieren.