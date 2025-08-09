Zehn Ausfälle und ein guter Gegner sind für den Wuppertaler SV zu viel

Der ebenfalls eingewechselte Marius Luca Bauer legte ins lange Eck nach – 0:4 (77.). Kilian Bielitza kam für Hartmann (78.). Pech hatte Vincent Schaub mit einem Kopfball an die Latte (83.). Aber Rödinghausen wickelte es es routiniert ab. U19-Akteur Maximilian Scharf ersetzte Miyamoto (85.). Fesenmeyer erhöhte noch – 0:5 (87.). Das war es.

Am Mittwoch trifft der WSV in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum. Gespielt wird ab 19:30 Uhr im Stadion am Zoo. In der Liga treten die Bergischen am übernächsten Sonntag (17. August) um 14 Uhr bei der U23 von Borussia Dortmund an.