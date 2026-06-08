Zehn Abschiede beim Verbandsliga-Absteiger VfR Heilbronn

– Foto: Adnan Altinkaya

Der VfR Heilbronn verabschiedet sich nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg mit einem versöhnlichen 2:1-Heimsieg gegen Schwäbisch Hall und zugleich mit viel Wehmut. Beim letzten Heimspiel im Frankenstadion wurden zehn Spieler verabschiedet, die den Kader zur neuen Saison nun allesamt verlassen und unterschiedliche Spuren bei den Schwarz-Weißen hinterlassen haben.

Im Mittelpunkt stand beim VfR aber auch die Verabschiedung von zehn Spielern. Akin Ulusoy, Lukas Böhm, Angelo Goncalo Ferreira Kakou, Kenay Ferli, Daniel Keller, Nils Leidenberger, Nico van Gameren, Luis Weber, Jannik Dannhäußer und Leorant Marmullaku werden den Verein verlassen.

Trotz des feststehenden Abstiegs in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, zeigte der VfR Heilbronn im letzten Heimspiel als Verbandsligist noch einmal eine engagierte Leistung. Gegen den Rivalen aus Schwäbisch Hall gelang ein verdienter 2:1-Erfolg, der dem Abschied aus dem Frankenstadion zumindest sportlich einen versöhnlichen Rahmen gab.

Akin Ulusoy kam in der laufenden Saison auf zwölf Verbandsliga-Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 136 Spiele, 18 Tore und fünf Assists. Als neuer Verein ist Flockenbach aufgeführt. Auch Lukas Böhm zieht weiter. Der 31-jährige Mittelfeldspieler absolvierte für Heilbronn 22 Spiele und erzielte vier Tore. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 273 Spielen und 72 Treffern mit. Sein neuer Verein ist die TSG Backnang.

Angelo Goncalo Ferreira Kakou kam nach seinem Wechsel vom TSV Weilimdorf auf einen Einsatz für den VfR. Kenay Ferli, 20 Jahre alt, absolvierte acht Partien für Heilbronn und hatte zuvor im Nachwuchsbereich des 1. CfR Pforzheim getroffen. Torhüter Daniel Keller stand dreimal für den VfR zwischen den Pfosten und wird künftig beim FC Memmingen geführt. Nils Leidenberger war mit 29 Einsätzen der meistgenutzte Torhüter der Heilbronner in dieser Saison.

Nico van Gameren bestritt 24 Spiele, erzielte zwei Tore und gehörte trotz seines jungen Alters zu den regelmäßig eingesetzten Defensivspielern. Luis Weber, der in seiner Laufbahn bereits 58 Tore in 106 Spielen erzielte, verlässt den VfR in Richtung FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Dorthin zieht es auch Jannik Dannhäußer, der auf 305 Spiele Erfahrung zurückblickt und in dieser Saison 29-mal für Heilbronn auflief. Leorant Marmullaku, mit neun Toren und zwei Vorlagen einer der auffälligsten Offensivspieler, wechselt zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall.

Für den VfR Heilbronn endet damit nicht nur eine schwierige Verbandsliga-Saison, sondern auch ein personelles Kapitel. Nach dem Abstieg steht nun ein größerer Umbruch bevor.