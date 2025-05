Zehn Abgänge stehen beim FC 08 Villingen fest

Die Kaderplanungen beim FC08 Villingen laufen weiter auf Hochtouren. Der Regionalliga-Absteiger will mit mindestens 18 Feldspielern plus zwei Torhütern in die neue Oberliga-Spielzeit zu starten.

Den FC 08 verlassen werden Ergi Alihoxha, Tim Zölle, Jonas Brändle, Karlo Kuranyi, Marius Kaiser, Mokhtar Boulachab, Samet Yilmaz, Eduard Heckmann, Admir Osmicic und David Kercek. "Wie bereits mehrfach betont, hätten wir uns mit vielen Spielern eine weitere Zusammenarbeit unter den passenden Rahmenbedingungen vorstellen können", erklärt Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Marcel Yahyaijan. "Gerade bei Mokhtar und Samet ist der Abschied besonders schade – beide waren über viele Jahre ein fester Bestandteil des Vereins."

Dafür bleiben mit Jonas Busam und Enrico Krieger zwei wichtige Defensivspieler an Bord. Busam geht in seine fünfte Saison im Trikot des FC 08. Der 27-Jährige wechselte 2021 nach Villingen und absolvierte seither 120 Pflichtspiele. In der vergangenen Spielzeit hatte er mit einer starken Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Ein Kreuzbandriss im letzten Saisonspiel warf ihn jedoch zurück. "Jonas ist sowohl charakterlich als auch sportlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft", betont Yahyaijan. "Die Verletzung hat ihn kurzfristig zurückgeworfen, aber wir sind überzeugt, dass er wieder sein Top-Niveau erreichen wird."