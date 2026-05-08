Zehlendorf-Talent wechselt zu Borussia Dortmund Innenverteidiger für U23 eingeplant von ser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Mit Hertha 03 Zehlendorf steigt er aus der Regionalliga Nordost ab. Im Sommer geht es zum BVB.

Er hat sich bei Hertha 03 Zehlendorf sofort zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Nanitonda Quiala war im vergangenen Sommer vom Berliner AK zu Hertha 03 gewechselt. Beim BAK hat er zuvor als A-Jugendlicher erste Regionalliga-Erfahrung sammeln können. Ein Jahr später war er Stammkraft in der Oberliga. In Zehlendorf hat der 20-Jährige trotz ausbleibender sportlicher Erfolge persönlich den nächsten Schritt machen können. 26 Regionalliga-Einsätze (25 davon in der Startelf) stehen zu Buche. Den Abstieg konnte der 1,91m große Innenverteidiger aber nicht verhindern. Dennoch hat Quiala auf sich aufmerksam machen können und wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen. Ab Sommer trägt er das Trikot von Borussia Dortmund, wird für die U23 in der West-Staffel der 4. Liga auflaufen. Das gab der Verein am heutigen Freitag bekannt.

„Nani ist uns in der Regionalliga Nordost positiv aufgefallen. Wir haben ihn einige Zeit beobachtet und sind uns sicher, dass er sich bei uns in den kommenden zwei Jahren weiterentwickeln wird", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, über den Neuzugang. Quiala erhält einen Vertrag bis 2028.