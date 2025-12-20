 2025-12-17T10:26:01.779Z

Pokal
Zehlendorf III gewinnt 11-Tore-Spektakel, Biesdorf III jubelt spät

Viertelfinale im Überblick

Am Wochenende finden die Viertelfinal-Partien in den Berliner Pokal-Wettbewerben der Herren statt.

---

1. Herren

Einen ausführlichen (Vor-)Bericht zum Landespokal der 1. Herren, in dem bereits ein Viertelfinale gespielt wurde, findet ihr hier.

---

2. Herren

Do., 18.12.2025, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau II
2
1
Abpfiff

FSV Spandauer Kickers II: Sebastian Mindach, Luca Orlowski, Abbas Jizzini, Elias Wesner, Lennox Wende (90. Marco Bursy), Jamil Kuc (46. Dean Gerhardt), Jasper Krause, Dennis Wood, Lucas Scheffel (85. Daniel Renz), Lennard Stumpe (60. Dennis Böden), Soul Pringle
FSV Berolina Stralau 1901 II: Denys Kovtun, Philipp Rosenthal, Jannis Engelbrecht (57. Dion Funke), Linus Gehring, Darius Seyed-Vousoghi (85. Luca Jonas Hauffe), Tobias Ahrens, Ali Esweiei, Moritz Ostrop, Roberto Hampel, Lee Kirstein (67. Niklas Meese), Gabriel Wiener
Tore: 1:0 Soul Pringle (16.), 2:0 Lennard Stumpe (48.), 2:1 Roberto Hampel (68. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Linus Gehring (77./FSV Berolina Stralau 1901 II/)

---

Morgen, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
11:15

---

Morgen, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
12:30

---

Morgen, 14:00 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia II
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow II
14:00

---

untere Herren

Heute, 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 III
3
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Jason Windscheffel (27.), 1:1 Hamit Deniz (45.), 1:2 Hamit Deniz (60.), 2:2 Jason Windscheffel (86.), 3:2 Justin Holzfuß (90.+2)

---

Heute, 15:25 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
5
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Sven Rösicke (26.), 0:2 Jasper Tegtmeier (42.), 0:3 Simon Haddenhorst (55. Eigentor), 0:4 Eric Schultz (57.), 1:4 Jonathan Siebert (60.), 2:4 Simon Haddenhorst (76.), 2:5 Jasper Tegtmeier (80.), 3:5 Aaron Jehle (81.), 3:6 Nathan Sarzynski (87.), 4:6 Aaron Jehle (88.), 5:6 Thorben Schöffel (90.+6)

---

Morgen, 13:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 III
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter III
13:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
14:00

---

7er Herren

Do., 18.12.2025, 18:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
6
n.E.
4
Abpfiff

---

Morgen, 14:30 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
14:30

---

Morgen, 14:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje II
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
14:30

---

So., 18.01.2026, 12:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
12:00

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

