Zehlendorf III gewinnt 11-Tore-Spektakel, Biesdorf III jubelt spät

Am Wochenende finden die Viertelfinal-Partien in den Berliner Pokal-Wettbewerben der Herren statt.
Einen ausführlichen (Vor-)Bericht zum Landespokal der 1. Herren, in dem bereits ein Viertelfinale gespielt wurde, findet ihr hier.
FSV Spandauer Kickers II: Sebastian Mindach, Luca Orlowski, Abbas Jizzini, Elias Wesner, Lennox Wende (90. Marco Bursy), Jamil Kuc (46. Dean Gerhardt), Jasper Krause, Dennis Wood, Lucas Scheffel (85. Daniel Renz), Lennard Stumpe (60. Dennis Böden), Soul Pringle
FSV Berolina Stralau 1901 II: Denys Kovtun, Philipp Rosenthal, Jannis Engelbrecht (57. Dion Funke), Linus Gehring, Darius Seyed-Vousoghi (85. Luca Jonas Hauffe), Tobias Ahrens, Ali Esweiei, Moritz Ostrop, Roberto Hampel, Lee Kirstein (67. Niklas Meese), Gabriel Wiener
Tore: 1:0 Soul Pringle (16.), 2:0 Lennard Stumpe (48.), 2:1 Roberto Hampel (68. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Linus Gehring (77./FSV Berolina Stralau 1901 II/)
Tore: 1:0 Jason Windscheffel (27.), 1:1 Hamit Deniz (45.), 1:2 Hamit Deniz (60.), 2:2 Jason Windscheffel (86.), 3:2 Justin Holzfuß (90.+2)
Tore: 0:1 Sven Rösicke (26.), 0:2 Jasper Tegtmeier (42.), 0:3 Simon Haddenhorst (55. Eigentor), 0:4 Eric Schultz (57.), 1:4 Jonathan Siebert (60.), 2:4 Simon Haddenhorst (76.), 2:5 Jasper Tegtmeier (80.), 3:5 Aaron Jehle (81.), 3:6 Nathan Sarzynski (87.), 4:6 Aaron Jehle (88.), 5:6 Thorben Schöffel (90.+6)
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
