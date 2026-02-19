Zeh-Debüt in Porz: "Müssen sich noch einige dran gewöhnen" Mittelrheinliga: Nach dem 3:3-Krimi im Hinspiel wollen beide Teams einen Fehlstart vermeiden. von Andreas Santner · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel lieferten sich der FC Wegberg-Beeck und die SpVg Porz ein heißes Duell. – Foto: Michael Schnieders

Die Winterpause ist Geschichte, und zum Rückrundenauftakt in der Mittelrheinliga wartet direkt eine spannende Standortbestimmung. Am Sonntag empfängt die SpVg Porz den FC Wegberg-Beeck. Während man in Porz den Kader einer Rosskur unterzogen hat, setzt man in Beeck auf den „Zeh-Effekt“. Das Hinspiel im Sommer bot beim 3:3-Spektakel alles, was das Fußballerherz begehrt – für das Rückspiel stehen die Vorzeichen jedoch unter dem Eindruck personeller und struktureller Veränderungen.

Mark Zeh zurück auf der Kommandobrücke Beim FC Wegberg-Beeck drehte sich in den vergangenen Tagen fast alles um eine Personalie: Mark Zeh. Der 42-Jährige kehrte vor gut einer Woche auf den Trainerstuhl zurück und ersetzte Albert Deuker. Trotz der kurzen Einarbeitungsphase ist Zeh kein Unbekannter im Waldstadion, was den Einstieg erleichterte. „Ich habe bei der Mannschaft natürlich eine gewisse Unsicherheit gespürt. Aber durch die zwei Testspiel-Siege konnten wir da schon einen wichtigen Schritt in mehr Selbstverständnis gehen“, bilanziert Zeh die ersten Tage unter seiner Regie. In den Einheiten lässt der neue, alte Coach keine Zügel locker. „Mit den Trainingseinheiten bin ich sehr zufrieden. Alle ziehen zu 100 Prozent mit. Ich fordere sehr viel Intensität und Konzentration in jeder Übung ein. Da müssen sich noch einige dran gewöhnen“, so Zeh. Die beiden gewonnenen Testspiele unter seiner Leitung dienten dabei vor allem der Bestandsaufnahme: „Die Testspiele waren sehr wichtig für mich, um alle nochmal im Wettkampf zu sehen und wichtige Eindrücke zu bekommen. Wichtig war auch, dass wir beide gewonnen haben.“

Zeh: "Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz kriegen..." Für die Aufgabe in Porz stellt er sein Team auf eine „echte Kante“ ein. Zeh erwartet „ein hitziges und kampfbetontes Auswärtsspiel, wo wir kämpferisch natürlich dagegenhalten müssen, aber uns auch nicht aus unserem eigenen Spiel rausbringen dürfen.“ Die Marschroute ist klar: „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz kriegen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir dort erfolgreich sein können.“ Porz setzt auf „Klasse statt Masse“ Gastgeber Jonas Wendt hat die Winterpause derweil genutzt, um im Kader aufzuräumen. Die SpVg Porz rangiert mit 14 Punkten auf Platz 12 und hinkt vor allem der eigenen Heimstärke hinterher – erst zwei Siege aus acht Partien sind für Porzer Verhältnisse dürftig. Wendt reagierte mit einer Kaderverkleinerung. „Wir haben den Kader bewusst verkleinert, weil wir in der Hinrunde vermehrt Grüppchenbildungen festgestellt haben“, erklärt der 43-Jährige. „Gruppen gibt es natürlich überall, entscheidend ist aber, wie sie miteinander harmonieren. Da hatten wir das Gefühl, dass es im Gesamtgefüge nicht so stimmig war, wie es im Abstiegskampf sein muss. Deshalb haben wir uns von dem einen oder anderen Spieler getrennt, um Strukturen aufzubrechen und den Fokus klar auf den Fußball und den Klassenerhalt zu richten.“