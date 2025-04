Zechs Kopfballtor beendet Flaute – Abstiegszone verlassen

Vor rund 100 Zuschauern waren die Gastgeber über 90 Minuten das Ton angebende Team. „Aber es war brutal, was wir an Chancen vergeben haben“, fasste TSV-Abteilungsleiter und Kapitän Florian Knoblich die „Sechs-Punkte-Partie“ der beiden Abstiegskandidaten zusammen. „Wir haben uns wieder einmal das Leben selber schwer gemacht“, sagte der Büchsenberger stöhnend.

TSV-Abteilungsleiter und Kapitän Florian Knoblich

Wobei sich Pech und Unvermögen die Waage hielten. „Da hauen wir über den Ball, schießen den Torwart an, treffen frei vor dem Kasten nicht, einfach der Wahnsinn“, urteilte Knoblich.

Wie gut, dass sich Zech schließlich an den Spruch von Trainer Tom Kurzinger erinnerte: „Es gibt einen Fußballgott und er wird uns einmal belohnen.“ Und das in Form eines Freistoßes, den Sebastian Sellmeier aus rund 20 Metern in den Feilnbacher Strafraum beförderte, an Freund und Gegner vorbei bis zu Zech, der ihn per Kopf ins Gästenetz verlängerte.

Trotz Muskelfaserrisses aufgelaufen

Trotz angespannter Personalsituation verteidigten Aßlings Kicker den knappen Vorsprung erfolgreich über die Zeit. Nicht zuletzt dank des Einsatzes von Lukas Hupfauer, der trotz eines Muskelfaserrisses aufgelaufen war. „Das war unwahrscheinlich wichtig“, lobte Knoblich das Engagement des Teamkollegen.

Mit dem Dreier haben sich auch die stark intensivierten Trainingseinheiten im Vorfeld der Partie ausgezahlt. Kapitän Knoblich und Co können nun als Tabellenelfter mit breiter Brust ins nächste Spiel (Sonntag, 27. April) bei Türk Spor Rosenheim gehen. „Auch wenn es dort unangenehm zu spielen ist“, wie Aßlings Spielführer weiß.