Zebras übernehmen Verl: "Es ist ein gefühltes Heimspiel"

"Es ist für uns ein gefühltes Heimspiel", betont Hirsch im Pressegespräch am Donnerstag, "trotzdem gehen wir es wie ein ganz normales Auswärtsspiel an." Nach dem Abschlusstraining am Freitagmittag geht es für ihn und seine Mannschaft auf den Weg in Richtung Verl. "Wir übernachten im Hotel. Für eine Anreise am Spieltag selbst, ist es doch ein wenig zu weit entfernt", erläutert Hirsch. Gewohnte Abläufe soll es geben, auch, um die Auswärtsschwäche der vergangenen Saison nicht mit in die neue Spielzeit zu nehmen. "Wir haben die Leistung aus dem ersten Heimspiel im Hinterkopf, auf der wollen wir auch auswärts aufbauen", betont er. Hilfreich dürfte die lautstarke Unterstützung von den Rängen da mit Sicherheit sein.

Startelf für Samstag steht

Denn auf dem Platz erwartet Hirsch einen starken Opponent. "Verl hat den neuen Trainer und die Sommer-Zugänge ganz bewusst nach ihrer Philosophie ausgesucht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie nach der Auftakt-Niederlage in Aachen gegen uns nun alles über den Haufen schmeißen werden", sagt er. Zumal das Ergebnis aus Aachen auch deutlicher anmutet, als es letztlich war. Hirsch habe zwei unterschiedliche Halbzeiten des SCV gesehen. Vor der Pause gab es den typischen "Verl-Fußball, bei dem die Mannschaft mutig gespielt und viele Positionswechsel vorgenommen hat." Nach dem Seitenwechsel haben viele Fehler die Niederlage eingeläutet.

Wie er seine Mannschaft aufstellen wird, weiß Hirsch bereits. "Es gibt immer Gründe etwas zu ändern oder es so zu belassen, wie es war", erklärt er zwar mehrdeutig, bestätigt auf Nachfrage aber, dass er seine Startelf für Samstag bereits im Kopf hat. Klar ist, er kann beim Kader nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Dennis Borkowski, der in weiten Teilen zurück im Mannschaftstraining ist, und Frederik Christensen, der noch individuell trainiert, fallen für das Verl-Spiel aus. In Summe stehen ihm also 20 Feldspieler zu Verfügung, 18 kann er im Spieltagskader aufbieten, für zwei bleibt folglich nur der Platz auf der Tribüne. Zuletzt mussten da Kapitän Alexander Hahn und Angreifer Peter Remmert Platz nehmen. Und am Samstag? "Das entscheiden wir nach dem Abschlusstraining", erklärt der 54-Jährige.