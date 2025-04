Zebras sind wieder mittendrin im Aufstiegsrennen – Klatsche für Allershausens Reserve

Tore am laufenden Band gab es am 21. Spieltag in der A-Klasse 5. Doch ausgerechnet die Partie mit den wenigsten Treffern hat die größten Auswirkungen auf die Tabellenspitze. Durch den 3:0-Sieg im Topspiel gegen den SV Dietersheim greift der TSV Eching II noch einmal aktiv ins Aufstiegsrennen ein und liegt nun lediglich einen Zähler hinter dem punktgleichen Führungsduo aus Dietersheim und Reichertshausen.