Zebras siegen Zuhause souverän

Die Zebras feierten einen auch in der Höhe verdienten 6:0-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Weisingen. Bereits kurz nach dem Anpfiff stellte die SG die Weichen auf Sieg: Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von Abele, der nicht lange zögerte und zum frühen 1:0 einschob (2.). Die Gastgeber blieben dran, erspielten sich weitere Chancen – unter anderem durch Schmid, der aus guter Position knapp verzog. In der 23. Minute erhöhte erneut Abele: Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte er für das 2:0. Die Spiel ging weiterhin nur in eine Richtung, die Hausherren ließen jedoch zwischenzeitlich mehrere Großchancen liegen, ehe in der 40. Minute das nächste Tor fiel. Wieder war es ein Standard: Abeles Freistoß konnte der Keeper nur abwehren, Albrecht staubte zum 3:0 ab.

Nach der Pause ging es in gleicher Manier weiter. Ein Handspiel im Strafraum brachte der SG einen Elfmeter, den Abele sicher zum 4:0 verwandelte (57.). Kurz darauf vergab Löhle noch eine große Chance, ehe Seibold aus rund 16 Metern trocken zum 5:0 einschoss (65.).

Den Schlusspunkt setzte erneut der Mann des Tages: Abele traf zum vierten Mal, erneut per Freistoß, und stellte in der 86. Minute auf 6:0. Am Ende stand ein ungefährdeter Kantersieg für die Zebras, die über die gesamte Spielzeit das klar bessere Team waren.



