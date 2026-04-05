Zebras siegen Auswärts

Die Zebras zeigten eine überzeugende Auswärtsleistung und gewannen beim TSV Wittislingen verdient mit 3:0.

Nach dem Anpfiff tasteten sich beide Teams zunächst ab. Die erste Gelegenheit gehörte der SG, doch Deuringer konnte einen langen Ball nicht sauber verwerten. In der 18. Minute fiel dann die Führung: Ein langer Ball von Bolcek landete punktgenau bei Vogler, der direkt querlegte auf Kemming – und der vollendete eiskalt zum 0:1.

Die SG blieb am Drücker und hätte wenig später erhöhen können: Ein Freistoß von Balkenhol aus dem Halbfeld segelte gefährlich durch den Strafraum und klatschte ohne Berührung an den Pfosten. Kurz darauf machten es die Gäste besser: Nach einem starken Steckpass von Lindenmayer setzte sich Chwolka durch und traf souverän zum 0:2 (33.).

Die Gäste hatten die Partie nun im Griff und erspielten sich weitere Chancen. Wagner vergab aus aussichtsreicher Position gegen den Keeper Günzel und auch ein klares Foul an Munk im Strafraum blieb ungeahndet. Defensiv ließ die SG kaum etwas zu – Wittislingen kam lediglich zu einem harmlosen Abschluss ein Halbzeit eins.

Nach der Pause verflachte die Partie etwas. Die SG kontrollierte weiterhin das Spiel, ohne jedoch viele zwingende Chancen herauszuspielen. Chwolka und Löhle versuchten es aus verschiedenen Lagen, konnten den Vorsprung aber zunächst nicht weiter ausbauen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute: Schmid setzte sich stark über die rechte Seite durch und spielte scharf in die Mitte. Ein Wittislinger Verteidiger kam vor Fröhlich an den Ball und lenkte ihn unglücklich ins eigene Tor – 0:3.

Kurz darauf bot sich den Gastgebern noch die Chance auf den Anschlusstreffer nach einem Fehler im Aufbauspiel, doch im Eins-gegen-eins wurde das Tor verfehlt. So blieb es beim souveränen Auswärtssieg der Zebras, die eine konzentrierte und reife Leistung zeigten.



