Zebras mit starker zweiter Halbzeit: Klarer 4:0-Heimsieg gegen Burgau Verlinkte Inhalte KK West 2 TSV Burgau Reisensburg

Die SG zeigte gegen den Absteiger aus Burgau vor allem eine starke zweite Halbzeit und sicherte sich mit einem 4:0-Heimsieg den zweiten Heimdreier der Saison.

In der ersten Hälfte hatten die Zebras bereits die ein oder andere gute Aktion, konnten aber noch keinen Treffer verbuchen. Der erste ordentliche Abschluss kam bereits in der 6. Minute von Lindenmayer, der mit seinem linken Fuß das lange Eck noch verfehlte. Knapp zehn Minute später traf Luca Wagner im Nachschuss nur den Pfosten. Die größte Möglichkeit vergab Vogler nach starker Vorarbeit von Chwolka und Lindenmayer nach knapp einer halben Stunde, als er freistehend aus gut elf Metern am Burgauer Keeper Strack scheiterte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.