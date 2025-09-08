Zebras mit starker zweiter Halbzeit: Klarer 4:0-Heimsieg gegen Burgau

Die SG zeigte gegen den Absteiger aus Burgau vor allem eine starke zweite Halbzeit und sicherte sich mit einem 4:0-Heimsieg den zweiten Heimdreier der Saison.
In der ersten Hälfte hatten die Zebras bereits die ein oder andere gute Aktion, konnten aber noch keinen Treffer verbuchen. Der erste ordentliche Abschluss kam bereits in der 6. Minute von Lindenmayer, der mit seinem linken Fuß das lange Eck noch verfehlte.
Knapp zehn Minute später traf Luca Wagner im Nachschuss nur den Pfosten. Die größte Möglichkeit vergab Vogler nach starker Vorarbeit von Chwolka und Lindenmayer nach knapp einer halben Stunde, als er freistehend aus gut elf Metern am Burgauer Keeper Strack scheiterte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Direkt nach Wiederanpfiff belohnte sich die Heimelf dann endlich: Luca Wagner verwertete einen Nachschuss zum 1:0 (46.). In der 54. Minute erhöhte Vogler mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern auf 2:0. Burgau kam nur selten gefährlich vors Tor – einmal musste Löhle kurz vor der Linie klären (57.).
In der 77. Minute machte die SG dann den Deckel drauf: Deuringer führte den Ball in die gegnerische Hälfte und spielte mit Übersicht auf Vogler, welcher mit einem starken Steckball Zdero bediente, der eiskalt zum 3:0 vollendete.
Kurz vor Spielende macht Zdero dann seinen Doppelpack perfekt, als er erneut eine Vorabreit von Vogler sicher verwertete.
Ein am Ende verdienter 4:0 Erfolg für die Zebras, die damit weiterhin ganz oben in der Tabelle dabei sind.
Autor:PH