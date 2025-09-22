Zebras mit „ganz anderem Gesicht“: Echingerinnen erkämpfen sich ersten Punkt der Saison

Nach der 1:2-Auftaktpleite in Bad Aibling zeigten die Fußballerinnen des TSV Eching an diesem Wochenende ein „ganz anderes Gesicht“: Vor heimischer Kulisse wussten die Zebras insbesondere durch ihre starke Defensivleistung zu überzeugen.

Eching – Dem Aufstiegsaspiranten vom TSV Turnerbund München knüpften die Fußballerinnen des TSV Eching so immerhin einen Zähler ab. Die Bezirksoberliga-Partie endete mit einem torlosen Unentschieden. Dabei sprach Eching-Trainer Marvin Frehe von einem glücklichen, aber ebenso verdient gewonnen Punkt. Seine Mannschaft habe über 90 Minuten hinweg richtig „geackert und gekämpft“, wodurch die Zuschauer ein absolut ansehnliches Match geboten bekamen.

Echingerinnen offensiv ungefährlich, aber defensiv stark

Obwohl die Gäste am Ende spielerisch doch leicht überlegen waren, setzten sich auch die Zebras zweitweise in der gegnerischen Hälfte fest. „Wir haben es nur nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen“, erklärt der Übungsleiter, dessen Truppe lediglich in Halbzeit zwei zu einem gefährlichen Torabschluss gekommen war. Auf Höhe des Strafraums legte Julia Hauptkorn auf ihre Teamkollegin Sandra Mederl quer, die das Leder etwas zu zentral auf den Kasten abfeuerte.

TSV-Trainer Marvin Frehe: „Da hatten wir Glück, ...“

Deutlich besser seien da schon die Möglichkeiten des Turnerbunds gewesen: Nachdem Keeperin Vicky Mucha ihre Auswahl bereits in den ersten 45 Minuten mit einer „bärenstarken“ Parade in Folge einer Eins gegen eins-Situation im Spiel gehalten hatte, konnte sich die 31-Jährige auch in der zweiten Hälfte mehrfach auszeichnen. Durch ihre individuelle Klasse tauchten die Münchenerinnen noch zwei weitere Male frei vor der Echinger Schlussfrau auf. „Da hatten wir Glück, dass sie das Tor nicht machen – so ehrlich muss man sein“, weiß Frehe. Letztlich blieb es beim 0:0.

Aufgrund der hervorragenden Kollektivleistung sei der 37-jährige Trainer aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mädels, die am kommenden Sonntag (11 Uhr) „auf Drei-Punkte-Jagd“ gehen sollen. Allerdings wünscht sich der Teamchef zu Gast beim aktuellen Ligaschlusslicht vom FSV Höhenrain dann eine Steigerung im spielerischen Bereich.