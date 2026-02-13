Spielbericht – Zebras Krefeld feiern starken 7:4-Auswärtssieg

Die Zebras Krefeld haben in der Hobbyliga Duisburg ein torreiches Spiel mit 7:4 für sich entschieden und dabei vor allem offensiv ihre Klasse gezeigt. Trotz zwischenzeitlicher Spannung behielt das Team am Ende klar die Oberhand.

Die Zebras starteten konzentriert in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch Langensiepen mit 1:0 in Führung. Zwar konnten die Gastgeber kurz vor der Pause ausgleichen (36.), doch praktisch im Gegenzug stellte Brabender mit seinem Treffer zum 2:1 die Führung wieder her.