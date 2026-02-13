Zebras Krefeld feiern starken 7:4-Auswärtssieg

Die Zebras Krefeld haben in der Hobbyliga Duisburg ein torreiches Spiel mit 7:4 für sich entschieden und dabei vor allem offensiv ihre Klasse gezeigt. Trotz zwischenzeitlicher Spannung behielt das Team am Ende klar die Oberhand.
Die Zebras starteten konzentriert in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch Langensiepen mit 1:0 in Führung. Zwar konnten die Gastgeber kurz vor der Pause ausgleichen (36.), doch praktisch im Gegenzug stellte Brabender mit seinem Treffer zum 2:1 die Führung wieder her.
Nach dem Seitenwechsel drehten die Zebras richtig auf: Brabender erhöhte erneut (47.), Gyasi legte nur wenige Minuten später das 4:1 nach (51.), ehe Routhier mit dem 5:1 (54.) scheinbar früh alles klarmachte.
Die Fast Helden gaben sich allerdings nicht geschlagen und kamen mit drei schnellen Treffern innerhalb weniger Minuten zurück ins Spiel (61., 63., 67.). Beim Stand von 5:4 wurde es noch einmal spannend.
Doch die Zebras reagierten abgeklärt: Brabender krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer zum 6:4 in der 78. Minute. Den Schlusspunkt setzte Gyasi in der 83. Minute mit dem 7:4, womit endgültig alles entschieden war.
Fazit: