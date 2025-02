ZDF-Torwand-Tor des Jahres? Artmanns Kunstschuss hat ein Nachspiel

Er wird den Gästen des ZDF-Sportstudios wohl länger in Erinnerung bleiben: Tobias Artmann begeisterte am Samstagabend mit seinem Kunstschuss an der legendären Torwand das Publikum in der Kult-Sendung.





Wie hat Tobias Artmann den Tag in Mainz empfunden? "Ein super Erlebnis, von vorne bis hinten. Dass der Ball dann so reingeht, ist natürlich auch nochmal eine lustige Geschichte." Und eine Pointe mit Konsequenzen: Sein Sieg über Jackson Irvine beschert Artmann nämlich nicht nur einen Gewinner-Gutschein in einem großen Elektronikfachmarkt, sondern womöglich erneut einen Auftritt im Sportstudio. "Alle Sieger, die gegen einen prominenten Gegner gewonnen haben, dürfen im Sommer nochmal kommen. Die wiederum ermitteln zwei Sieger, die nochmals ins Sportstudio dürfen", erzählt Artmann, der auch reichlich Gelegenheit hatte, mit seinem Kontrahenten aus der Bundesliga zu plaudern. Und wie ist er so, der Jackson Irvine? "Ein richtig lässiger Typ, überhaupt nicht abgehoben, sondern ganz bodenständig. Genau so stellt man sich einen St. Pauli-Profi vor", schmunzelt Artmann.