ZDF-Kommentator grüßt im WM-Finale Heimatverein SV Brachelen ZDF-Kommentator Oliver Schmidt bescherte seinem Heimatverein SV Brachelen im WM-Finale einen besonderen TV-Moment. Der Stadtteil aus Hückelhoven spielte bei dieser Weltmeisterschaft insgesamt eine bemerkenswerte Rolle – auf Sendung und im Stadion. von Daniel Brickwedde · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Im WM-Finale ging es im ZDF auch kurz um den SV Brachelen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Elf Minuten lang, dazu Namen wie Madonna, Justin Bieber, die südkoreanische Band BTS, Shakira und die Muppets-Show – das war am Sonntagabend die groß angekündigte XXL-Halbzeitshow im Endspiel der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n. V.).

Das öffentliche Echo auf diese wilde und bunte Lichter- und Starshow im New Yorker MetLife Stadium fiel im Anschluss in den sozialen Netzwerken eher kritisch aus. Direkt nach Ende der Auftritte fasste es der ZDF-Kommentator Oliver Schmidt bereits nüchtern zusammen: „Ich sag’s Ihnen, wie es ist: Mich persönlich holt in der Halbzeit auch ein Bambini-Kick zwischen dem Tennis Borussia Rambach und dem SV Brachelen ab.“ Schmidt spielte einst in der Jugend des SV Brachelen Dazu muss man wissen: Schmidt stammt aus Brachelen, einem Stadtteil von Hückelhoven im Kreis Heinsberg. In seiner Jugend spielte Schmidt selbst beim SV Brachelen – sein Vater Karl-Heinz Schmidt spielte in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre sogar für Brachelen in der Landesliga. 2010 führte Schmidt als Moderator zudem durch die Veranstaltung zum 100-jährigen Vereinsjubiläum.

Sein Heimatverein nahm Schmidts Satz zu Brachelen direkt im Anschluss auf Instagram dankend auf. „Für viele Zuschauer war es vielleicht nur ein lockerer Spruch. Für uns bedeutet er deutlich mehr“, schrieb der Verein in einem Beitrag und fügte hinzu: „Umso stolzer macht es uns, dass unser Verein auf der größten Fußballbühne der Welt Erwähnung findet.“ Für Schmidt war es das erste WM-Endspiel, das er kommentierte. Zuvor war er ebenfalls für die deutschen Spiele gegen die Elfenbeinküste und gegen Paraguay im Einsatz. Großes Brachelen-Banner bei jedem deutschen WM-Spiel Brachelen war bei dieser Weltmeisterschaft allerdings noch weitaus auffälliger vertreten als nur durch den Kommentator des WM-Endspiels. Der 46-jährige Alex Bauer, ebenfalls aus Brachelen, reist seit vielen Jahren der deutschen Nationalmannschaft zu jedem Länderspiel hinterher – egal, wo auf der Welt gespielt wird. Stets dabei: sein großes Brachelen-Banner – 5,50 Meter lang und 80 Zentimeter breit. Bei jedem Spiel der deutschen Mannschaft hängt dieses Banner gut sichtbar im Fanblock. So auch bei der Weltmeisterschaft 2026 – auch wenn es dieses Mal nach dem Aus des deutschen Teams im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nur in vier Partien zum Einsatz kam.