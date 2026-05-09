Zdep-Gala am Vogelgesang: Optik Rathenow dreht Spiel gegen Makkabi

Die Begegnung begann für die Gastgeber mit einem frühen Dämpfer. In der 24. Spielminute erzielte Kevin Coleman die Führung für den TuS Makkabi Berlin. Die Antwort der Rathenower ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später, in der 27. Minute, gelang Luka Zdep der Ausgleich zum 1:1. Die Freude über den schnellen Ausgleich währte jedoch nur kurz, da erneut Kevin Coleman in der 34. Minute zur Stelle war und die Berliner mit seinem zweiten Treffer des Tages erneut in Front brachte. Mit diesem 1:2-Rückstand ging die Elf von Ingo Kahlisch in die Kabine, gefordert, im zweiten Durchgang eine Reaktion zu zeigen.

Nach dem Seitenwechsel kam der FSV Optik Rathenow mit neuer Entschlossenheit auf den Platz. In der 50. Minute belohnte Ali Ihsan Keles das Engagement der Havelländer mit dem Treffer zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel blieb in der Folge intensiv, doch die Gastgeber erarbeiteten sich nun leichte Vorteile. In der 69. Minute bot sich die große Chance zur erstmaligen Führung, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Luka Zdep übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 3:2. Die Schlussphase war von leidenschaftlicher Defensivarbeit geprägt, bevor Luka Zdep in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem dritten Tor zum 4:2-Endstand alles klar machte.

Die Tabellensituation im Endspurt der Saison

Der Sieg hat unmittelbare Auswirkungen auf das Klassement der NOFV-Oberliga Nord. Der FSV Optik Rathenow belegt mit nun 35 Punkten den elften Tabellenplatz und vergrößert den Vorsprung auf die gefährdeten Ränge.

Vorbereitung auf das kommende Duell in der Hauptstadt

Lange Zeit zum Feiern bleibt der Kahlisch-Elf nicht, denn die nächste Aufgabe wartet bereits am kommenden Freitag, 15.05.2026. Um 18Uhr tritt der FSV Optik Rathenow beim Tabellenschlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin an. In dieser Auswärtspartie gilt es, die gezeigte Form zu bestätigen. Nach den emotionalen Höhepunkten gegen Makkabi wird es darauf ankommen, die Konzentration hochzuhalten, um gegen die bereits abgeschlagene Viktoria keine unnötigen Punkte liegen zu lassen und den positiven Trend der letzten Wochen fortzusetzen.