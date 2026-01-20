Zdenko Pavlic bleibt Trainer beim RSV Braunschweig!

Der Kreisligist RSV Braunschweig kann zum Jahresbeginn Planungssicherheit vermelden: Cheftrainer Zdenko Pavlic hat sich bereits frühzeitig mit dem Vorstand auf eine weitere Zusammenarbeit bis einschließlich der Saison 2026/27 verständigt. Das gab der Aufsteiger via Instagram bekannt.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Lasse Harder betont dabei sowohl die sportlichen als auch die menschlichen Qualitäten des Trainers:

„Mit Zdenko haben wir menschlich und sportlich einen hervorragenden Trainer, der sich fast täglich intensiv mit der Entwicklung unserer Mannschaft auseinandersetzt. Wir sind uns sicher, dass das Team unter ihm in diesem Jahr noch einmal einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.“ So feierte Pavlic den Aufstieg und den Gewinn des Kreispokals in der vergangenen Saison.

In der ersten gemeinsamen Hinrunde in der Kreisliga musste die Mannschaft phasenweise noch Lehrgeld zahlen. Gleichzeitig zeigte sich, unter anderem durch Überraschungen im Pokal, das vorhandene Potenzial des Teams. In der Rückrunde soll diese Entwicklung nun auch im Ligaalltag konstanter sichtbar werden.