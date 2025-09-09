Zazai landet Transfercoup: Türkspor holt Ex-Cottbus-Spieler

Im März 2025 wird bekannt, dass Shawn Kauter die VSG Altglienicke zur Rückrunde verlässt. 2023 wechselt der Innenverteidiger vom damaligen Regionalligisten Berliner AK zum Ligakontrahenten nach Köpenick.

Laufbahn Shawn Kauter

Seine fußballerische Ausbildung erhält der heute 29-Jährige zunächst bei Hertha BSC, ehe er für den Berliner AK und Energie Cottbus aufläuft. Der Deutsch-Amerikaner gilt als defensiver Allrounder: Neben seiner angestammten Rolle in der Innenverteidigung kommt er sowohl als Rechtsverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz – und in der Hinrunde sogar zeitweise im Sturmzentrum. In seinen letzten 18 Einsätzen der vergangenen Regionalliga-Saison erzielt er zwei Treffer.

Erste Bewährungsprobe

Am Freitag gibt Shawn Kauter sein Debüt gegen die Kickers aus Spandau. Berlin-Türkspor startet ordentlich in die neue Saison (zwei Siege, eine Niederlage) und liegt aktuell auf Rang fünf. FuPa Berlin begleitet die Partie im Liveticker hier: