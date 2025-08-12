Zazai lässt Bombe platzen – Königstransfer für Türkspor

Trainer Tuuli Zazai landet seinen „Königstransfer“: Leon Bätge, zuletzt Stammtorwart beim Regionalligisten BFC Dynamo, verstärkt ab sofort Türkspor Berlin in der Berlin-Liga. Der erfahrene Torhüter bringt Profi-Erfahrung, Ausstrahlung und Qualität mit

Dieser Transfer sorgt für Aufsehen in der Berliner Fußballszene: Leon Bätge , wechselt vom BFC Dynamo zum Berlin-Ligisten Türkspor.

Der 28-jährige stand seit Sommer 2023 beim Regionalligisten BFC Dynamo unter Vertrag und entwickelte sich dort schnell zur festen Nummer eins. Mit 59 Spielen in zwei Spielzeiten bewies er eindrucksvoll seine Qualitäten. Vorher hütete Bätge für die VSG Altglienicke (Regionalliga-Nordost), Würzburger Kickers (3.Liga) und Eintracht Frankfurt (Kader Bundesliga Team) das Tor. Umso überraschender der Schritt zwei Spielklassen tiefer – ein Wechsel, der auch persönlich motiviert sein könnte.

Für Trainer Tuuli Zazai ist die Verpflichtung ein echter Coup: „Für mich ein Königstransfer – ein Torwart mit Profi-Erfahrung. Im Training hat man schon gesehen, was für eine brutale Ausstrahlung er hat, plus fußballerisch auf höchstem Niveau.“