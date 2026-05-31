 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Zaubertrank und goldenes Händchen: FC Zell siegt bei Meister Stetten

Torfestival in Schönau, nächster Rückschlag für die SF Schliengen

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser
„Zusätzliche Motivation für die letzten beiden Partien“: Akeem Gerspacher (Zell, links) gegen Maxim Strauss (TuS) | Foto: Gerd Gründl
„Zusätzliche Motivation für die letzten beiden Partien“: Akeem Gerspacher (Zell, links) gegen Maxim Strauss (TuS) | Foto: Gerd Gründl

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BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Lörrach-Stetten
TuS Lörrach-StettenLörrach-St.
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
1
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Die Bezirksliga-Fußballer des FC Zell haben den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Zwei Trinkpausen, ereignisreiche Minuten vor der Pause und zwei Joker führen zum 4:1-Sieg bei Meister TuS Lörrach-Stetten. Zum Bericht: Zaubertrank und goldenes Händchen: FC Zell siegt bei Meister TuS Lörrach-Stetten (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Viteritti (6.), 1:1 Reiß (33.), 1:2 Lais (45.+3), 1:3 Murillo (79.), 1:4 Schwald (86.). Gelb-Rot: Covic (45.+2/Lörrach-Stetten).

Fr., 29.05.2026, 19:00 Uhr
FC Hauingen
FC HauingenHauingen
FC Schlüchttal
FC SchlüchttalSchlüchttal
5
2
Abpfiff
Das kongeniale Stürmerduo Moritz Keller und Luan Schurtz ragte auf Hauinger Seite beim Heimerfolg gegen Schlüchttal heraus. Keller traf dreifach, Schurtz war zweimal erfolgreich. Gegen beide Offensivspieler hatten die Gäste, die seit sechs Begegnungen auf einen Sieg warten, keine Gegenmittel parat.

Nach dem knappen Pausenstand (2:1) zogen die Hausherren bis zur 79. Minute auf 4:1 davon. Durch den Sieg knackten die Gastgeber die 40-Punkte-Marke und können den verbleibenden beiden Saisonspielen entspannt entgegenblicken. "Hauingen musste nicht viel investieren, sondern nur auf unsere Fehler warten", haderte Schlüchttals Trainer Michael Gallmann.

Tore: 1:0 Schurtz (3.), 2:0 Moritz Keller (19./FE), 2:1 Baschnagel (21.), 3:1 Moritz Keller (64.), 4:1 Schurtz (79.), 4:2 Reichardt (90./FE), 5:2 Moritz Keller (90.+2).

Zum kompletten Spieltagsbericht: Torfestival in Schönau, nächster Rückschlag für die SF Schliengen (BZ-Plus)