Zaubertrank und goldenes Händchen: FC Zell siegt bei Meister Stetten

Das kongeniale Stürmerduo Moritz Keller und Luan Schurtz ragte auf Hauinger Seite beim Heimerfolg gegen Schlüchttal heraus. Keller traf dreifach, Schurtz war zweimal erfolgreich. Gegen beide Offensivspieler hatten die Gäste, die seit sechs Begegnungen auf einen Sieg warten, keine Gegenmittel parat.

Nach dem knappen Pausenstand (2:1) zogen die Hausherren bis zur 79. Minute auf 4:1 davon. Durch den Sieg knackten die Gastgeber die 40-Punkte-Marke und können den verbleibenden beiden Saisonspielen entspannt entgegenblicken. "Hauingen musste nicht viel investieren, sondern nur auf unsere Fehler warten", haderte Schlüchttals Trainer Michael Gallmann.