"Zaubermaus" zaubert wie eh und je in Rimbach

Rimbach. Blau und Weiß sind die Vereinsfarben des FSV Rimbach und des VfL Bochum. Doch dies war am Samstag so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Fußballvereinen. 23 Rimbacher Legenden standen 14 Bochumer Ex-Profis gegenüber, erzielten immerhin zwei Treffer, kassierten aber deren elf. Knapp 400 Zuschauer waren ins Rimbacher Stadion gekommen, um den sportlichen Höhepunkt des Jubiläums-Wochenende „75 Jahre FSV Blau-Weiß Rimbach“ zu erleben.

Die Bochumer Traditionsmannschaft hatte zur Bedingung gemacht, dass die Gegner mindestens Ü40 sind. Rimbach gelang es jedoch, mit Amir Duric, dem neuen spielenden Co-Trainer der A-Liga-Mannschaft, einen Jungspund einzuschleusen. Und der Sechsunddreißigjährige schoss prompt das erste Tor der Odenwälder. Da stand es aber schon 10:0 für den VfL, der insbesondere in den ersten 40 Minuten seine Qualitäten zeigte und zur Pause mit 9:0 führte. Durchgang zwei endete immerhin 2:2, weil Thorsten Rühl nach einem Konter einnetzte. Rühl ist von Haus aus Torwart, durfte aber nach seinem Armbruch im Feld ran. Im Kasten stand dafür FSV-Vorsitzender Steffen Dörr – und zeigte gleich nach wenigen Minuten eine Glanzparade, „Die sind alle froh, dass sie noch laufen können“, schmunzelte Dörrs Stellvertreter Roland Rettig nach schweißtreibenden 80 Minuten – die Rettig selbst nicht auf, sondern neben dem Feld verbrachte.

Bei Bochum zeigte Dariusz Wosz (17 Länderspiele), warum er zu aktiven Bundesligazeiten zu seinem Spitznamen „Zaubermaus“ kam. Der 56-Jährige, mit Michael „Ata“ Lameck für die Bochumer Traditionsauswahl zuständig, war wendig, trickreich wie eh und je – und zweifacher Torschütze. Benjamin Adamik, Leiter der VfL-Fußballschule, die jüngst bereits zum vierten Mal in Rimbach zu Gast war, erzielte fünf Treffer. Weiter waren Mirkan Aydin, Marco Terrazzino, Hakan Dursum und Patrick Grzimak für den Gast erfolgeich. Routiniert waren such die Schiris: Der Ex-Obmann der Bergsträßer Vereinigung, Reiner Held (Bürstadt), führte das Gespann mit Jörg Ballweg (Heppenheim) und Gerhard Hoecker (Einhausen) an.

FSV-Legenden: Steffen Dörr, Stephano Kouvaras, (Tor); Philipp Weißmüller, Christopher Schwind, Christoph Weisener, José Sanchez, Robert Alter, Jan Bechtel, Michael Wecht, Thomas Ginader, Rico Köferstein, Daniel Minarro; eingewechselt: Timo Hennemann, Markus Diehm, Jens Klische, Oliver Rettig. Rainer Fiebiger, Michael Hinsch, Alexander Heinzelbecker, Amir Duric, Dirk Schirocky, Thorsten Rühl, Benny Kaltwasser. Trainer: Arno Rettig