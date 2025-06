Zanner komplettiert das Trainerteam der SG Kastl/Utzenhofen

Mit Andreas Zanner übernimmt bei der „Zweiten“ der Spielgemeinschaft ein in der Region bislang vor allem im Bereich des Frauenfußballs bekanntes Gesicht, ist er doch seit mehreren Jahren im vor allem im Amberger Kreis als Übungsleiter bei den Damen tätig gewesen. So coachte er in Frauen-Bezirksoberliga den TSV Theuern II, ehe ihn sein Weg über den SC Luhe-Wildenau (Frauen-Bezirksliga Nord) zum FTE Schwandorf führte. Mit der Eintracht gelang ihm ungeschlagen der Aufstieg in die Bezirksliga. In der gleichen Saison 2023/24 holte er zudem das Double, gewann er doch mit seinen Mädels auch den Kreispokal. In Raigering schließlich stand Zanner zuletzt als Trainer bei der U19 II der Panduren in der Bezirksoberliga auf der Kommandobrücke.



Bei der Spielgemeinschaft freut man sich nun, den engagierten Übungsleiter für sich gewonnen zu haben: „Andreas ist ein absoluter Glücksfall für uns, er ergänzt das Trainierteam um Daniel Hausner perfekt“, so Alexander Baumer, Beisitzer beim TuS Kastl. C-Lizenzinhaber Zanner wird hauptverantwortlich die zweite Mannschaft der SG Kastl/Utzenhofen leiten und mit Daniel Hausner zusammen die Trainingseinheiten der Herrenteams gestalten und anleiten.



Zanner selbst geht mit großer Vorfreude ans Werk: „Es ist meine erste Station im Herrenbereich. Mich reizt, dass die SG Kastl/Utzenhofen in den nächsten Jahren auf den eigenen Nachwuchs setzen möchte und ich somit eine engagierte und junge Mannschaft etablieren kann“, so der 42-Jährige Sozialpädagoge in einer Pressemitteilung des Vereins.