Zankl-Doppelpack sichert Garham den ersten Saison-Dreier

In der ersten Phase war es ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für Garham. Die beste Chance jedoch gehörte aber den Hausherren: In der 35. Spielminute konnte Julian Peter den Abschluss von Arian Spahiu gerade noch auf der Linie klären. In der 45 Minute setzte Matthias Schäfer einen Kopfball an die Querlatte - im direkten Gegenzug gelang dann den Gästen aus Garham doch noch die Führung - Niklas Zankl vollendete einen schönen Chipball von Mario Gotzler gekonnt zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang startete Deggendorf stark und traf abermals die Latte, dieses Mal war es Spahiu. In der 55. Spielminute war es abermals Niklas Zankl, der eine Unachtsamkeit der Deggendorfer Hintermannschaft nutzte, den Keeper umkurvte und zum 2:0 für Garham einschob. Auch im Anschluss waren die Gäste das wachere und stärkere Team. Doch in der 77. gelang der SpVgg GW Deggendorf noch der Anschlusstreffer, nach einer Ecke war Luis Fritz zur Stelle und nickte ein. Anschließend drückten die Hausherren noch ordentlich auf den Ausgleich und hatten noch einige hochkarätige Chancen, doch dieser wollte ihnen nicht mehr gelingen.



Andreas Schäfer, sportlicher Leiter SpVgg GW Deggendorf: "Im ersten Durchgang war das Spiel ausgeglichen, die besseren Chancen hatten die Gäste. Im zweiten Abschnitt waren wir drückend überlegen und hatten sehr viele gute Chancen. Durch ein Missverständnis bekamen wir das 0:2. Wir hätten einfach unsere Chancen nutzen müssen und es war auch unglücklich mit den Alu-Treffern und den Fehler, der zum Tor geführt hat. Aber so ist Fußball, Gratulation an Garham."

Holger Stemplinger, Trainer SV Garham: "Im ersten Durchgang waren wir sehr gut im Spiel und überlegen. Wir hatten einige Chancen und gingen dann verdient in Führung. Im zweiten Spielabschnitt war Deggendorf besser. Zu einem wichtigen Punkt mitten in der größten Drangphase von Deggendorf konnten wir das 2:0 erzielen. Nach dem Anschlusstreffer gab Deggendorf nochmal alles und hatten einige gute Versuche, doch wir haben es super wegverteidigt. Aufgrund der ersten Halbzeit würde ich sagen ein verdienter Sieg für uns, wir freuen uns über den ersten Dreier der Saison."