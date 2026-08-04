Zani trifft mit 50 Jahren: Viehhausen und Schwarzenfeld weiter Die beiden Bezirksligisten ziehen ins Viertelfinale des jeweiligen Kreispokals ein von Florian Würthele · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Die Schwarzenfelder dürfen weiter von der Titelverteidiger im Kreispokal träumen. – Foto: Thomas Schneider

Im Schatten der parallel ausgetragenen Spiele im BFV-Landespokal, gingen am Dienstagabend auch zwei Begegnungen im Kreispokal über die Bühne. Hier wie dort gab es am Ende einen Favoritensieg.



Im Spielkreis Regensburg behauptete sich der FC Viehhausen nach Anfangsschwierigkeiten und zwei frühen Gegentoren noch mit 5:3 gegen die SG Walhalla Regensburg. Im Cham-Schwandorfer Gebiet löste der 1. FC Schwarzenfeld seine Pflichtaufgabe bei der SpVgg Bruck und landete einen 2:0-Arbeitssieg. Die beiden erfolgreichen Bezirksligisten haben sich damit jeweils fürs Pokal-Viertelfinale qualifiziert.

Kreispokal Regensburg







Das Spiel am Regensburger Holzhof nahm einen durchaus kuriosen Verlauf. Kreisliga-Absteiger SG Walhalla fand super rein und führte nach 20 Minuten mit 2:0. Es roch nach einer möglichen Pokal-Überraschung. So kam es aber nicht, weil die Gäste nun den Kopf hochnahmen. Mit dem Pausenpfiff glich Viehhausen aus, und legte im zweiten Durchgang drei weitere Tore nach. Unter anderem traf der 50-jährige FCV-Trainer Armando Zani, der sich selbst eingewechselt hatte. Damit war den Hausherren der Zahn gezogen.





Kreispokal Cham/Schwandorf







Einen typischen Arbeitssieg feierten die Schwarzenfelder gegen die zwei Ligastufen tiefer spielende SpVgg Bruck. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Spielentscheidend sollte dann ein Doppelschlag rund um die Stundenmarke sein. Jonas Leitl und Muhammadjion Komilov brachten den Favoriten mit ihren Treffern auf die Gewinnerstraße. Bei diesem 0:2 blieb es bis zum Schluss. Der Titelverteidiger ist also weiter – und legt seinen Fokus ab morgen aufs kommende Auswärtsspiel in der Bezirksliga Nord beim SV Etzenricht.



