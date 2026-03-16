Zandt bleibt Derbysieger

In der A-Klasse 1 setzte sich der VfB Zandt im Lokalderby mit 1-3 beim SV Denkendorf II durch. Von Beginn an war spürbar, dass es eine hitzige Partie werden würde. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und gingen mit großer Intensität in die Zweikämpfe.
Trotz der aufgeheizten Atmosphäre behielt der VfB Zandt einen kühlen Kopf und ging in der 16. Minute in Führung: Justin Raimann verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. Auch danach blieb die Begegnung umkämpft und emotional. Ihren Höhepunkt fand die Partie in einer Roten Karte für Denkendorfs Spielertrainer Flamur Bajraktari wegen Handspiels und der Verhinderung einer klaren Torchance. Kurz vor der Pause war es erneut Raimann, der ein Zuspiel von Benedikt Reitzer zum vorentscheidenden 2:0 verwertete.
Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Hausherren. Folgerichtig gelang Stefan Heggenberger der verdiente 1:2-Anschlusstreffer. Der VfB ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen, verteidigte die knappe Führung und hielt sie auch dank Torhüter Fabian Bieling, der mit starken Paraden überzeugte. Gleichzeitig setzte Zandt immer wieder gezielte Offensivakzente und brachte Denkendorf damit in Bedrängnis. In der 84. Minute schaffte Josip Nekic schließlich Fakten und vollendete nach einem Steilpass des eingewechselten Sebastian Klein zum 3:1.
Am Ende gewann Zandt ein hitziges Derby dank Kampfgeist, Effizienz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient. Am kommenden Sonntag reist der VfB nun zum Tabellenletzten SpVgg Hofstetten. Der SV Denkendorf II hat beim SV Pondorf die Gelegenheit, die erneute Derby-Niederlage vergessen zu machen.