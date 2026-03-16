Zandt bleibt Derbysieger

In der A-Klasse 1 setzte sich der VfB Zandt im Lokalderby mit 1-3 beim SV Denkendorf II durch. Von Beginn an war spürbar, dass es eine hitzige Partie werden würde. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und gingen mit großer Intensität in die Zweikämpfe.

Trotz der aufgeheizten Atmosphäre behielt der VfB Zandt einen kühlen Kopf und ging in der 16. Minute in Führung: Justin Raimann verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. Auch danach blieb die Begegnung umkämpft und emotional. Ihren Höhepunkt fand die Partie in einer Roten Karte für Denkendorfs Spielertrainer Flamur Bajraktari wegen Handspiels und der Verhinderung einer klaren Torchance. Kurz vor der Pause war es erneut Raimann, der ein Zuspiel von Benedikt Reitzer zum vorentscheidenden 2:0 verwertete.