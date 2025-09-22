Zamdorfer Kantersieg - TSVW mit fehlender Konsequenz vor beiden Toren

Die ersten 20 Minuten der Partie zwischen Waldtrudering und Zamdorf waren in Bezug auf Offensivaktionen eine einseitige Angelegenheit. Die Hausherren präsentierten sich variabel und zielstrebig und hätten früh in Führung gehen können, wenn nicht müssen; 2x Schuster sowie Franz und Berger jeweils aus 14-18 Metern und insbesondere Wolf, der zweimal durchsetzungsstark vor dem Keeper auftauchte, beide Male jedoch am Schlussmann scheiterte, konnten die Gelegenheiten jedoch auf die eine oder andere Weise nicht nutzen. Auch das Glück war nicht aus Seiten der Gastgeber, als nach 10 Minuten Mayer auf der linken Seite durchgebrochen war und ein Verteidiger die Hereingabe zwar Richtung eigenes Tor lenkte, sie jedoch irgendwie in den Armen des bereits geschlagenen Tormanns landete. Nach der Trinkpause Mitte des ersten Durchgangs agierten nun auch die Gäste deutlich zielstrebiger und defensiv fokussierter, so dass sich nun eine ausgeglichene und abwechslungsreiche Partie entwickelte. Waldtruderings Schlussmann Doleschel war bei zwei Distanzversuchen auf dem Posten, auf der Gegenseite landete ein Versuch von Franz aus 18 Metern in den Armen des Keepers. In der 40. Minute bot sich den Gastgebern dann die nächste Möglichkeit zur Führung, als Knöcklein in der eigenen Hälfte das Spielgerät eroberte und diesen via Franz zu Mayer auf der linken Seite gelangte, welcher eine präzise Hereingabe flach auf der Elfer-Punkt spielte. Hier wartete der völlig blanke Wolf, doch schloss stattdessen der durchgestartete Knöcklein überhastet ab und jagte den Ball über das leere Tor. Als der Unparteiische bereits die dreiminütige Nachspielzeit verkündet hatte, agierte die Waldtruderinger Defensive das erste Mal völlig unorganisiert, so dass nach drei Kurzpässen ein Mittelfeld-Akteur aus 18 Metern unbehelligt abziehen durfte und mit einem strammen und platzierten Schuss ins linke Eck die Zamdorfer Führung besorgte. In Gedanken scheinbar bereits in der Kabine, präsentierte sich die Heim-Verteidigung zwei Zeigerumdrehungen später bei einem Halbfeldfreistoß erneut äußerst naiv und die Gäste bestraften dies nach Ablage im Strafraum und erneut platzierten Schuss aus 10 Metern ins linke Eck eiskalt.

Der zweite Durchgang setzte zum Schrecken der Platzherren da an, wo der erste geendet hatte, und nach zwei Minuten zappelte das Leder erneut im Waldtruderinger Netz, diesmal durfte ein aufgerückter Zamdorfer Defensivspieler nach einem Eckball aus sieben Metern unbehelligt einnicken. Kurzzeitig schienen nun beide Teams jegliches Verteidigen einzustellen; so scheiterten innerhalb von vier Minuten erst Bieringer, dann auf der Gegenseite der Zamdorfer Linksaußen und anschließend wieder auf der anderen Seite der durchgestartete Knöcklein jeweils frei vor dem Tor an teils reaktionsschnellen Abwehraktionen des Schlussmanns.

Anschließend verflachte die Partie etwas bzw. übernahmen die jeweiligen Defensivreihen wieder das Kommando; zusätzlich hemmten einige Fouls und Nickligkeiten sowie nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen des Unparteiischen den Spielfluss. Zwar versuchten beide Kontrahenten weiterhin, mit spielerischen Lösungen zum Erfolg zu kommen, klare Abschlüsse sprangen dabei kaum noch heraus. Fünf Minuten vor dem Ende wurde Waldtrudering nach einem Handspiel ein Strafstoß zugesprochen, doch dem gebrauchten Tag entsprechend jagte Schuster diesen über den Querbalken. Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhten die Gäste nach einem schön ausgespielten Konter dann sogar noch auf 0:4.