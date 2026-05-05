Zamdorf setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

In der 12. Spielminute scheitere Leonard Evertz noch am Querbalken doch bereits drei Minuten später fiel die verdiente Führung. Eben noch Pech beim Abschluss nickte Leonard Evertz einen Abpraller vom Aluminium aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Von Beginn an war spürbar, dass der SV Zamdorf dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Aggressiv in den Zweikämpfen, zielstrebig im Spiel nach vorne und hoher Laufbereitschaft setzten die Hausherren den Gegner früh unter Druck.

Auch danach blieb Zamdorf tonangebend. Während Srbija kaum für Entlastung sorgen konnte, kombinierte sich die Heimelf immer wieder gefährlich vor das Tor. Im Laufe des Spiels wurden die Gäste immer unzufriedener mit den Entscheidungen des Unparteiischen, was ein Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung zur Folge hatte. Dies spielte der Heimelf natürlich in die Karten und so nutze erneut Evertz, einen an ihm verursachten Strafstoß zum 2:0 (45.) – ein psychologisch wichtiger Treffer, der die Kräfteverhältnisse klar widerspiegelte und Zamdorf die nötige Sicherheit für die Zweite Halbzeit gab.

Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand der Gäste endgültig. Zamdorf kam hochmotiviert aus der Kabine und schnürte Srbija in deren Hälfte ein.

In der 51. Minute lag Evertz auf den umtriebigen Markus Hierl ab und dieser traf aus rund 14 Metern zum 3:0. Nur 4 Minuten später traf dann auch Lukas Zinkl, erneut nach Evertz Vorlage zum 4:0. In der 61. Minuten schnürte dann Leonard Evertz seinen Dreierpack und krönte damit seine hervorragende Leistung.

Spätestens mit dem fünften Treffer war die Partie entschieden. Doch Zamdorf hatte noch nicht genug, auch wenn du viele Wechsel ein wenig der letzte Zug zum Tor ein wenig verloren ging agierte die Heimelf mit konsequentem Pressing und man versuchte den Gästen keinerlei Luft zum Atmen zu geben. Die Defensive um die Kapitäne Kevin Becker und Maximilian Broeckx stand stabil, bei 2 Unachtsamkeiten zeigte auch Philipp von Wins im Tor seine ganz Klasse und entschärfte diese bravourös. So dass erstmals, seit September die 0 endlich mal wieder gehalten werden konnte.

Zum Abschluss war es Kevin Becker vorbehalten den 7:0 Endstand mit einem Doppelpack zu markieren. (82. & 85. Spielminute)

Fazit

Ein überzeugender Auftritt des SV Zamdorf, der im Abstiegskampf ein wichtiges Signal setzt. Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit und die Offensivleistung um Dreifachtorschütze Evertz ragte heraus.