Archiv – Foto: S. Hafen
Zamdorf feiert Schützenfest – Trudering strauchelt im Derby
Kreisliga 3: Spannender Endspurt im Aufstiegskampf
von Helmut Kampa · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser
Kantersiege und Patzer an der Tabellenspitze sorgen für Furore
Bereits am Mittwoch eröffnete der SC Baldham-Vaterstetten den 23. Spieltag mit einem deutlichen Heimsieg gegen den TSV Steinhöring. Am Samstag folgte eine Überraschung in Ottobrunn, wo sich die Hausherren dem FC Anzing Parsdorf geschlagen geben mussten. Der Sonntag startete mit einem Dämpfer für den Spitzenreiter: Der TSV Trudering verlor sein Gastspiel beim SV Helios-Daglfing ohne eigenen Torerfolg, was das Rennen um die Meisterschaft wieder völlig offen gestaltet.
Wer stoppt den freien Fall von Srbija München?
Einen historischen Nachmittag erlebten die Zuschauer am Sonntag in Zamdorf. Der SV Zamdorf 1974 überrollte den SK Srbija München förmlich und schickte die Gäste mit einer herben Packung nach Hause. Parallel dazu sicherte sich der TSV Grasbrunn-Neukeferloh in einem engen Match gegen den TSV Oberpframmern drei wichtige Punkte. Besonders torreich ging es bei der Begegnung zwischen dem FC Rot-Weiss Oberföhring und dem TSV Waldtrudering zu, bei der die Hausherren am Ende knapp die Oberhand behielten. Zum Abschluss des Wochenendes musste der Tabellenzweite FC Phönix München eine bittere Heimniederlage gegen die SpVgg 1906 Haidhausen hinnehmen.
Bleibt Trudering trotz der Derby-Pleite vorn!
In der Tabelle führt der TSV Trudering (49 Punkte) weiterhin das Feld an. Da nur noch maximal 9 Punkte zu vergeben sind, ist der Kampf um die Aufstiegsplätze extrem eng: Der FC Phönix München (47) und der SC Baldham-Vaterstetten (46, ein Spiel weniger) sitzen dem Spitzenreiter im Nacken. Auch der TSV Ottobrunn und Helios-Daglfing (beide 39) haben bei 8 Punkten Rückstand auf Platz 2 noch eine theoretische Chance auf die Aufstiegsrelegation, während der direkte Aufstieg für sie nicht mehr erreichbar ist.
Am Tabellenende wird es für den SK Srbija München (15 Punkte) bei 11 Punkten Rückstand auf Platz 10 unmöglich, den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Auch der Relegationsplatz (Platz 12, 20 Punkte) ist bei nur noch drei ausstehenden Spielen und 5 Punkten Rückstand in weiter Ferne. Anzing Parsdorf (18) hingegen hat noch alle Möglichkeiten, den direkten Abstieg zu verhindern.
Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten – TSV Steinhöring
Souveräner Heimsieg bringt Baldham näher an die Spitze
Vor 150 Zuschauern ließ der SC Baldham-Vaterstetten keine Zweifel aufkommen und dominierte das Geschehen gegen Steinhöring. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Timon Becker die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Paul Vitzthum auf 2:0, ehe derselbe Akteur mit dem 3:0 in der 66. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Niklas Peter zum 4:0-Endstand. Durch diesen Erfolg klettert der SC Baldham-Vaterstetten auf den zweiten Tabellenplatz, während der TSV Steinhöring auf Rang elf verweilt.
SV Helios-Daglfing – TSV Trudering
Heimsieg im Topspiel stoppt den Tabellenführer
Der SV Helios-Daglfing feierte einen wichtigen Heimerfolg gegen den Spitzenreiter aus Trudering. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Ludwig Schwarz, der die Gastgeber in Führung brachte. Trudering bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Franz Wanner machte in der 82. Minute alles klar. Trotz der Niederlage behauptet der TSV Trudering den ersten Tabellenplatz, während Helios-Daglfing den fünften Rang festigt und punktemäßig mit dem Viertplatzierten gleichzieht.
SV Zamdorf 1974 – SK Srbija München
Zamdorf feiert Kantersieg gegen dezimierte Gäste
Gegen einen in Unterzahl agierenden Gegner kannte der SV Zamdorf kein Erbarmen. Leonard Evertz eröffnete den Torreigen in der 15. Minute und erhöhte kurz vor der Halbzeit per Foulelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Markus Hierl, Lukas Zinkl und erneut Leonard Evertz das Ergebnis schnell in die Höhe. In der Schlussphase krönte Kevin Becker die Leistung mit einem Doppelpack, wobei er den letzten Treffer in der 85. Minute ebenfalls per Foulelfmeter erzielte. Zamdorf verbleibt auf Platz zehn, während Srbija München Schlusslicht der Liga bleibt.
TSV Grasbrunn-Neukeferloh – TSV Oberpframmern
Grasbrunn behält im Nachbarschaftsduell die Oberhand
In einer engen Begegnung sicherte sich der TSV Grasbrunn-Neukeferloh drei Punkte auf eigenem Platz. Dennis Grombrachte die Hausherren unmittelbar vor der Halbzeitpause in Führung. Im zweiten Durchgang gelang Valentin Hain der verdiente Ausgleich für Oberpframmern, doch die Freude währte nicht lange. Michael Heigl erzielte in der 72. Minute den entscheidenden Treffer zum Sieg. Grasbrunn-Neukeferloh festigt damit den sechsten Tabellenplatz, der TSV Oberpframmern rutscht auf den achten Rang ab.
FC Rot-Weiss Oberföhring – TSV Waldtrudering
Spektakuläre Aufholjagd in der Nachspielzeit
Die Zuschauer in Oberföhring sahen eine turbulente Partie mit ständig wechselnden Führungen. Mathis Hecht-Zirpelerzielte das 1:0, was Christopher Franz jedoch kurz darauf egalisierte. Nach dem Seitenwechsel brachte Mathis Hecht-Zirpel die Hausherren erneut in Front, bevor ein Doppelpack von David Wolf das Spiel zugunsten Waldtruderings drehte. In einer dramatischen Schlussphase glich Noah Jovisic in der 89. Minute aus, ehe Tobias Oesterle in der letzten Minute den Sieg für Oberföhring perfekt machte. Oberföhring bleibt auf Platz zwölf, Waldtrudering belegt weiterhin Rang sieben.
Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Ottobrunn – FC Anzing Parsdorf
Anzing überrascht in Ottobrunn
In einer ereignisreichen Partie sicherte sich der Außenseiter aus Anzing wichtige Punkte. Zunächst brachte Philipp Hasse die Ottobrunner in Front, doch Gabriel Hrase glich noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte Tim Lehrmann die Partie zum 1:2 zugunsten der Gäste. Zwar gelang Philipp Möbius zwischenzeitlich der Ausgleich zum 2:2, doch ein Eigentor von Tobias Gert brachte Anzing erneut in Führung. Axel Muck markierte in der 80. Minute den Treffer zum Endstand. Ottobrunn bleibt trotz der Niederlage auf dem vierten Rang, Anzing Parsdorf verbleibt auf dem dreizehnten Platz.
FC Phönix München – SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen schockt Phönix in letzter Sekunde
Lange Zeit sah es in diesem Duell nach einem torlosen Unentschieden aus, da beide Abwehrreihen kaum Chancen zuließen. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Florian Haertel
jedoch der entscheidende Treffer zum Auswärtssieg für die SpVgg 1906 Haidhausen. Durch diese bittere Heimniederlage rutscht der FC Phönix München auf den dritten Tabellenplatz ab, während Haidhausen auf dem neunten Rang verweilt.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Am kommenden Wochenende empfängt Ottobrunn am Samstag den TSV Oberpframmern und Steinhöring hat Helios-Daglfing zu Gast. Am Sonntag stehen richtungsweisende Duelle an: Trudering fordert Haidhausen heraus und Phönix München empfängt Waldtrudering. Zudem trifft Grasbrunn auf Zamdorf, Oberföhring auf Srbija München und Baldham-Vaterstetten auf Anzing Parsdorf.