Zamdorf feiert Schützenfest – Trudering strauchelt im Derby

Archiv – Foto: S. Hafen

Kantersiege und Patzer an der Tabellenspitze sorgen für Furore

Bereits am Mittwoch eröffnete der SC Baldham-Vaterstetten den 23. Spieltag mit einem deutlichen Heimsieg gegen den TSV Steinhöring. Am Samstag folgte eine Überraschung in Ottobrunn, wo sich die Hausherren dem FC Anzing Parsdorf geschlagen geben mussten. Der Sonntag startete mit einem Dämpfer für den Spitzenreiter: Der TSV Trudering verlor sein Gastspiel beim SV Helios-Daglfing ohne eigenen Torerfolg, was das Rennen um die Meisterschaft wieder völlig offen gestaltet.

Wer stoppt den freien Fall von Srbija München?

Einen historischen Nachmittag erlebten die Zuschauer am Sonntag in Zamdorf. Der SV Zamdorf 1974 überrollte den SK Srbija München förmlich und schickte die Gäste mit einer herben Packung nach Hause. Parallel dazu sicherte sich der TSV Grasbrunn-Neukeferloh in einem engen Match gegen den TSV Oberpframmern drei wichtige Punkte. Besonders torreich ging es bei der Begegnung zwischen dem FC Rot-Weiss Oberföhring und dem TSV Waldtrudering zu, bei der die Hausherren am Ende knapp die Oberhand behielten. Zum Abschluss des Wochenendes musste der Tabellenzweite FC Phönix München eine bittere Heimniederlage gegen die SpVgg 1906 Haidhausen hinnehmen.

Bleibt Trudering trotz der Derby-Pleite vorn!

In der Tabelle führt der TSV Trudering (49 Punkte) weiterhin das Feld an. Da nur noch maximal 9 Punkte zu vergeben sind, ist der Kampf um die Aufstiegsplätze extrem eng: Der FC Phönix München (47) und der SC Baldham-Vaterstetten (46, ein Spiel weniger) sitzen dem Spitzenreiter im Nacken. Auch der TSV Ottobrunn und Helios-Daglfing (beide 39) haben bei 8 Punkten Rückstand auf Platz 2 noch eine theoretische Chance auf die Aufstiegsrelegation, während der direkte Aufstieg für sie nicht mehr erreichbar ist.

Am Tabellenende wird es für den SK Srbija München (15 Punkte) bei 11 Punkten Rückstand auf Platz 10 unmöglich, den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Auch der Relegationsplatz (Platz 12, 20 Punkte) ist bei nur noch drei ausstehenden Spielen und 5 Punkten Rückstand in weiter Ferne. Anzing Parsdorf (18) hingegen hat noch alle Möglichkeiten, den direkten Abstieg zu verhindern.