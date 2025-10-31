Zalewski: „Jungs müssen Bock haben, zu zocken“

Seit exakt einem Jahr ist Marcel Zalewski als Trainer beim TuS Xanten im Amt. Nach dem „schmutzigen“ 4:3-Heimerfolg gegen den Hamminkelner SV zieht der 39-Jährige eine Zwischenbilanz, spricht über Höhen und Tiefen, fehlende Konstanz und erklärt, was die Mannschaft noch lernen muss, um in der Bezirksliga den Blick dauerhaft wieder nach oben richten zu können.

Marcel Zalewski Als ich damals zum ersten Mal mit Marvin Braun (damals noch Sportlicher Leiter und aktuell spielender Co-Trainer; Anm. d. Red.) gesprochen habe, war mir bewusst, dass der Kader die Qualität besitzt, um in der Bezirksliga oben mitzuspielen. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel geredet. Mir ging es zunächst darum, mit klaren Ansprachen eine gewisse Disziplin und Struktur hineinzubringen. Wir hatten eine Findungsphase, konnten die Defensive stärken und haben ein System aufgebaut, das gut funktioniert. Diese Kontinuität – Woche für Woche mit acht, neun gleichen Spielern auf dem Platz zu stehen – war ein Schlüssel. Das ist bekanntlich nicht immer ganz so einfach. Aber die Jungs haben zugehört, es gut umgesetzt und sind mit Kampf und der nötigen Fitness unten rausgekommen.

Mit nur 14 Punkten aus elf Spielen verlief der Auftakt in die neue Saison holprig. Wie ist der Fehlstart zu erklären?

Zalewski Ich kenne die Jungs mittlerweile richtig gut und weiß, was sie imstande sind, zu leisten. Es tut mir manchmal weh, zu sehen, wenn die Spieler ihr Potenzial nicht abrufen. Es gibt Spiele, da zeigen sie, was sie können – und dann folgen zwei Partien, in denen sie nur Durchschnitt oder sogar darunter sind. Ich will sie dahin führen, dass sie ihr Selbstbewusstsein und die Reflexion auf einem stabilen Level halten. Nicht: ,Ich hatte zwei gute Spiele, das reicht erstmal.‘ Sondern: ‚Ich will jedes Spiel gewinnen.‘ Irgendwann merkt man – und das kommt mit dem Alter -, was für ein Privileg es überhaupt ist, Fußball spielen zu dürfen – auch wenn’s „nur“ Bezirksliga ist. Ich bin 39 Jahre alt, habe kürzlich selbst noch mittrainiert und es hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs müssen Bock haben, zu zocken – auch auf Asche, auch an einem grauen Sonntag. Diese intrinsische Motivation wünsche ich mir noch häufiger.

Das klingt nach einer Charakterfrage. Wie arbeiten Sie daran?

Zalewski Das geht nur über Gespräche und ständiges Vorleben. Wenn die Einstellung und Bereitschaft nicht stimmt, brauchen wir gar nicht erst über Taktiken oder Gegner zu reden. Diese Eigenmotivation wird im Amateurbereich leider seltener. Arbeit, Familie, Studium – alles verständlich. Aber auf dem Platz ist es die beste Möglichkeit, den Kopf freizubekommen. Das müssen die Jungs verstehen.

Trotz des Dreiers gegen Hamminkeln steht ihr Team nur drei Zähler über dem Strich. Wo liegt der Fokus der nächsten Wochen, und gibt es persönliche Ziele mit Blick auf die Winterpause?

Zalewski Wir haben jetzt eine Phase mit einigen Gegnern aus ähnlichen Tabellenregionen – da musst du unbedingt punkten. Wir wollen bis zur Winterpause den Abstand nach unten vergrößern. Das ist wichtiger, als den nach oben zu verkürzen. Die ersten Hausaufgaben sind erledigt, aber wir dürfen uns nie wirklich ausruhen.

Im Sturm drückt derzeit der Schuh sportlich gesehen am meisten. Nur vier von 14 Toren wurden von Angreifern erzielt. Woran liegt das?

Zalewski Christopher Kimbakidila war als Einwechselspieler in der Rückrunde sehr sicher, jetzt läuft es schlecht. Velibor Geroschus war drei Wochen raus und trifft auch nicht. Selbst bei David Epp (vier Saisontore, Anm. d. Red.) ist es ausbaufähig. Er muss noch zielstrebiger, effektiver werden und die hundertprozentigen Chancen noch besser nutzen.

Zum Schluss: Wie bewerten Sie eigentlich Ihre Neuzugänge?

Zalewski Die Jungs haben sich gut integriert. Jonah Shao hat sich zum Stammspieler entwickelt, das ist sehr erfreulich. Die anderen arbeiten weiter daran, auf Bezirksliga-Niveau anzukommen.

Fabian Kleintges-Topoll führte das Gespräch.