Zakaria El-Omrani entscheidet das Auftaktspiel TSV Friedrichsberg siegt mit 1:0 beim SV Dörpum von Ismail Yesilyurt · Gestern, 19:45 Uhr · 0 Leser

Zakaria El-Omrani, hier noch im Trikot der FSG Ostseeküste, ist der Matchwinner für Friedrichsberg-Busdorf in Nordfriesland. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nach einer starken Vorbereitung und dem erfolgreichen Einzug ins Kreispokal-Halbfinale durch einen 3:1-Erfolg über den Ligakonkurrenten TSV Hattstedt ging der SV Dörpum mit viel Hochstimmung in den Saisonauftakt. Am Ende setzte es für die Hausherren jedoch eine schmerzhafte 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den runderneuerten TSV Friedrichsberg-Busdorf. Das goldene Tor des Tages erzielte kurz vor der Pause Neuzugang Zakaria El-Omrani, der im Sommer vom Verbandsliga-Aufsteiger FSG Ostseeküste zu den Schleswigern gewechselt war.

Melvin Bolleiniger rettet Usadel-Team vor frühem Rückstand Dabei begann die Partie für die Gastgeber vielversprechend. Direkt zu Beginn verzeichneten die Dörpumer eine dicke Tormöglichkeit, bei der Gäste-Torwart Melvin Bolleininger mit einer starken Fußabwehr zur Stelle war. Im weiteren Verlauf verloren die Hausherren jedoch den Faden. „Kommen eigentlich gut rein ins Spiel, haben dann auch zu Beginn eine sehr gute Tormöglichkeit und haben's dann in der Folge bedingt durch unser Spiel mit Ball versäumt, Kontrolle reinzukriegen ins Spiel“, analysierte Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt selbstkritisch. „Da hat uns ein bisschen die Sauberkeit und auch ein bisschen die Qualität gefehlt. Das war insgesamt einfach zu fehlerbehaftet.“ Friedrichsberg nutzt Feldvorteile vor der Pause Die Gäste übernahmen nach der Anfangsphase zunehmend die Kontrolle, zeigten eine hohe Laufbereitschaft und belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einer Phase ohne nennenswerte Dörpumer Offensivaktionen schlug Zakaria El-Omrani in der 43. Minute eiskalt zu und besorgte die nicht unverdiente Führung für die Gäste.

Spielertrainer Thies Borchardt (re., SV Dörpum) muss in den kommenden Spielen sein Team nachjustieren. – Foto: Ismail Yesilyurt

Gäste-Coach Dennis Usadel zeigte sich nach Abpfiff erleichtert, aber auch anspruchsvoll hinsichtlich der Chancenverwertung im zweiten Durchgang: „Da haben wir Riesenmöglichkeiten ausgelassen, teilweise auch alleine vorm Torwart, wo wir den Torwart anschießen, wo wir vielleicht dann nicht den Querpass machen. Da müssen wir das zweite, dritte, vierte sogar machen.“ Gelb-Rote Karte sorgt für Dörpumer Dämpfer Die Hoffnungen der Hausherren auf eine Wende nach dem Seitenwechsel erhielten in der 55. Minute einen schweren Dämpfer, als Lasse Möllgaard nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. „Ja, dann knackt wohl sicherlich die gelb-rote Karte, die das Spiel natürlich noch mal auf den Kopf stellt, gerade wenn man sich zur zweiten Halbzeit dann noch mal viel vornimmt“, so Borchardt.