Zakaria El-Omrani 12. Transfer des TSV Friedrichsberg-Busdorf Umbruch in Schleswig von Ismail Yesilyurt · 30.05.2026, 23:34 Uhr · 0 Leser

Zakaria El-Omrani mit der FSG Ostseeküste im Aufstiegsspiel letzte Saison beim Kieler MTV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der schleswig-holsteinische Landesligist TSV Friedrichsberg-Busdorf präsentiert sich auf dem Transfermarkt weiterhin in absoluter Angriffslaune. Nach einer sportlich durchwachsenen Spielzeit, die der Verein auf dem elften Tabellenplatz der Landesliga beendete, treiben die Verantwortlichen den personellen Neustart mit beeindruckender Konsequenz voran. Nun hat das neu formierte Trainerduo, bestehend aus Cheftrainer Dennis Usadel und Co-Trainer Daniel Wiechmann, weit vor dem Ende des Transferfensters erneut zugeschlagen: Zakaria „Zaka“ El-Omrani wechselt zur kommenden Saison ans Öhr.

Der spielstarke Mittelfeldakteur kommt vom ambitionierten Kreisligisten FSG Ostseeküste und wagt den bewussten sportlichen Sprung in das schleswig-holsteinische Unterhaus. Der zwölfte Streich: Ein komplett neues Gesicht für die Usadel-Elf Die Tinte unter dem Vertrag von El-Omrani war kaum getrocknet, da wurde bereits die beeindruckende Dimension der aktuellen Transferoffensive deutlich. Der Mittelfeldspieler ist sage und schreibe der 12. Neuzugang für die anstehende Spielzeit. Die sportliche Führung hat in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet und den Kader fast einmal komplett auf links gedreht.

Vor der Zusage von El-Omrani hatten bereits elf hochinteressante Akteure ihre feste Zusage für den Friedrichsberger Weg gegeben: Juri Alexa, Florian Kracht und Marko Grbavac (alle vom Osterrönfelder TSV)

Ali Alhandawi (Borussia Rendsburg)

Melvin Bolleininger (SG Eckernförde/Fleckeby)

Alin-Gabriel Ungureanu (TSV Nordmark Satrup II)

Blendi Iberhysaj (TuS Rotenhof)

Luis-Felipe Usadel (Büdelsdorfer TSV)

Luca Clausen (TSV Nordmark Satrup)

Julian Dietz (SC Neukirchen) Vielseitigkeit und Qualität für die Mittelfeldzentrale Mit dem ehemaligen Akteur der FSG Ostseeküste gewinnt der TSV Friedrichsberg-Busdorf vor allem an fußballerischer Flexibilität und Kreativität im Zentrum. Die Verantwortlichen sind fest davon überzeugt, dass der Neuzugang gut einschlagen wird