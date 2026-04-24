Zainingen sorgt für Paukenschlag: Überraschungssieg in Reutlingen Bezirksliga Alb: Die Partien des 24. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb bot der heutige Auftakt des 24. Spieltags eine sportliche Überraschung, mit der wohl nur die wenigsten gerechnet hatten. Während die Favoritenrolle vor dem Anpfiff klar verteilt schien, zeigte sich auf dem Rasen die ganze Unberechenbarkeit des Fußballs, die diesen Sport so leidenschaftlich und emotional macht.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Es war ein Spiel, das die Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte. Die SG Reutlingen startete zunächst ihrer Favoritenrolle entsprechend in die Partie, als Alessio Lo Presti in der 17. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange, denn der SV Zainingen bewies eine enorme Moral. In der 27. Minute gelang Jean Brito De Moura der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, schlug Jean Brito De Moura erneut zu und drehte die Partie zum 1:2.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jean Brito De Moura gefährlich und erhöhte in der 51. Minute mit seinem dritten Treffer auf 1:3. Die Reutlinger gaben sich jedoch nicht auf und mobilisierten in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. Christos Vasilopoulos verkürzte in der 81. Minute auf 2:3 und brachte damit die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Diese Hoffnung hielt allerdings nur kurz, denn bereits in der 85. Minute stellte Daniel Ruopp mit dem Tor zum 2:4 den alten Abstand wieder her und besiegelte damit die Heimniederlage der Reutlinger. ---

Am Sonntagmittag gastiert der souveräne Tabellenführer SGM Dettingen/Glems bei der Reserve der TSG Tübingen. Mit 52 Punkten führt die SGM das Klassement mit fünf Zählern Vorsprung an. Die Gastgeber aus Tübingen belegen mit 28 Punkten den neunten Rang und befinden sich im gesicherten Mittelfeld. Im Hinspiel setzte sich der Spitzenreiter mühsam mit 1:0 durch. Dettingen/Glems strebt einen weiteren Sieg an, um die Verfolger auf Distanz zu halten, während die TSG II vor heimischer Kulisse einen Achtungserfolg gegen den Favoriten anvisiert.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Walddorf SV Walddorf SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

In Walddorf kommt es zu einem direkten Duell im Tabellenkeller. Der SV Walddorf belegt mit 25 Punkten den 13. Platz und empfängt den unmittelbaren Verfolger SV Pfrondorf, der mit 24 Punkten auf Rang 14 liegt. Diese Begegnung ist von hoher Bedeutung für den Klassenerhalt, da lediglich ein Punkt beide Mannschaften trennt. Bereits das Hinspiel verlief ausgeglichen und endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams stehen unter dem Druck, durch einen Sieg den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu vergrößern.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Der TSV Genkingen (27 Punkte, Platz 11) fordert den Tabellenzweiten VfL Pfullingen II heraus. Die Pfullinger Reserve stellt mit 67 erzielten Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga und hat mit 47 Punkten den Relegationsplatz fest im Griff. Das Hinspiel konnte Pfullingen II mit 3:1 für sich entscheiden. Während Genkingen Punkte benötigt, um nicht tiefer in die Gefahrenzone zu rutschen, darf sich Pfullingen II im Titelrennen keinen Patzer erlauben.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH

Die TSG Upfingen belegt mit 26 Punkten den zwölften Rang und empfängt den TSV Gomaringen, der mit 32 Punkten auf dem siebten Platz geführt wird. Upfingen benötigt nach dem jüngsten 1:1 gegen Zainingen einen Heimerfolg, um sich weiter von der Abstiegsregion abzusetzen. Im Hinspiel dominierte Gomaringen die Partie deutlich und siegte mit 4:0. Die Gastgeber streben vor heimischem Publikum eine Leistungssteigerung an, um gegen den favorisierten Tabellensiebten zu bestehen.

In Derendingen trifft der Tabellenvorletzte auf die SGM Altingen/Entringen. Der TV Derendingen weist 17 Punkte auf und steht im Kampf um den Verbleib in der Liga massiv unter Zugzwang. Die Gäste aus Altingen/Entringen rangieren mit 28 Punkten auf dem zehnten Platz. Dass diese Paarung für torreiche Spiele bekannt ist, zeigte das Hinspiel, das in einem außergewöhnlichen 4:4-Remis endete. Für Derendingen ist ein Sieg zwingend erforderlich, um den Anschluss an Platz 14 nicht zu verlieren.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH

Der TSV Hirschau (Platz 4, 41 Punkte) gastiert beim TSV Ofterdingen (Platz 8, 29 Punkte). Hirschau befindet sich nach dem jüngsten 5:2-Erfolg gegen Walddorf in guter Verfassung und möchte den Druck auf das Führungstrio aufrechterhalten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Hirschau, das mit 5:2 triumphierte. Ofterdingen wird versuchen, die defensive Stabilität zu wahren, um gegen die spielstarken Hirschauer zu punkten.