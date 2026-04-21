Zahnloses Waldtrudering unterliegt Grüne Heide II

Basti Schneidawind musste bei seinem erstem Spiel der Rückrunde gleich drei Mal hinter sich greifen, bewahrte sein Team aber vor weiteren Einschlägen – Foto: TSVW

Nach glücklosem Auftritt in der Fremde durfte auch die Zweitvertretung des TSV Waldtrudering erstmals 2026 wieder auf dem Hauptplatz ein Heimspiel bestreiten. Mit Aufsteiger Grüne Heide II kam ein Gegner aus der oberen Tabellenhäfte, dem man aber im Hinspiel über lange Zeit ebenbürtig war und am Ende nur knapp verlor.

Entgegen dieser Vorzeichen tat sich die Elf von Trainergespann Horst/Maier von Beginn an schwer. Zwar verzeichnete man durch einen unglücklich vom Gästeakteur verlängerten Franz-Freistoß die erste nennenswerte Torraumszene, besonderes in Sachen Kommunikation und Zweikampfführung waren aber große Mängel zu erkennen, sodass die Gäste früh das Gesehen bestimmten. Fehlten bei ersten Abschlüsse noch die Präzision, traf noch vor Ablauf der Anfangsviertelstunde ein Gästespieler aus dem Rückraum, nachdem Popp nicht entscheidend klären konnte und zu zögerlich nachgesetzt wurde (15.). Waldtrudering blieb anfällig und nachdem sich Grüne Heide gut durch das Pressing kombinieren konnte, stellte man nur 3 Minuten später auf 0:2 (18.). Erst nach 25 Minuten brachte man dann selbst einen Abschluss zustande, als Zarriello Wulf einsetzte; sein Abschluss war jedoch sichere Beute für den Schlussmann. Stattdessen blieben die Gäste im Vorwärtsgang und nur Schneidawinds doppeltem beherztem Eingreifen war es zu verdanken, dass das Spiel nicht schon früher entschieden wurde. Nachdem man sich selbst ein zweites Mal vor dem Gästetor zeigte, Schwemer den Kopfball nach guter Franz-Ecke aber zu hoch setzte, erzielten die Gäste wiederum nach Ecke und unmittelbar vor dem Pausenpfiff noch das 0:3. Roudil ließ seinem Mann am zweiten Pfosten zu viel Platz, der ins kurze Eck einschießen konnte (45.+2).

Nach der Pause zeigte sich erst wieder Grüne Heide im Vorwärtsgang. Nur mangelnder Präzision und einer starken Schneidawind-Parade zu Dank blieb es bei 3 Gästetreffern. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren dann ihre beste Phase. Zunächst verpasste es Zarriello eine Hereingabe am zweiten Pfosten zu verwerten, und kurz drauf tippte der Gästeschlussmann einen Heber von Franz gerade noch an die Latte. Als sich die Gäste dann gut 20 Minuten vor Schluss selbst per direktem Feldverweis nach Beleidigung des SRs schwächten (69.), wäre Mast beinahe nach dem fälligen Freistoß der Ehrentreffen gelungen, verpasste aber per Abschluss am zweiten Pfosten. In der Schlussviertelstunde zeigte sich dann trotz Unterzahl noch einmal der Gast aus Ismaning und ließ dabei drei aussichtsreiche Situationen aus. Da aber auch den Hausherren nichts mehr nach vorne gelingen wollte, war der Endstand derselbe wie der Halbzeitstand; 0:3.