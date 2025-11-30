– Foto: Jens Körner

Zahners Traumfreistoß beschert TSG drei Punkte Fußball, Verbandsliga: Gegen den FSV Waiblingen holt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim 1:0-Heimsieg drei wichtige Punkte. Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Hofherrnw. FSV Waiblin.

Starke Reaktion der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach dem enttäuschenden 0:1 in der Vorwoche gegen Friedrichshafen. Zum Rückrundenauftakt spielte die TSG nun erneut zuhause gegen einen Aufsteiger – den FSV Waiblingen.

Gestern, 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. FSV Waiblingen FSV Waiblin. 1 0 Abpfiff Dabei musste Trainer Patrick Faber auf den erkrankten Stammtorwart Joshua Barth verzichten. Für ihn stand Henry Hutzenlaub im Tor. Offensiv überraschte er mit Flügelspieler Muhamed Sanyang, der im Sturmzentrum auflief, und mit Luca Sigloch, der links außen startete. In der Anfangsphase war der TSG der schwache Auftritt der Vorwoche noch anzumerken. So kam der FSV früh zu einigen Chancen.

Besonders der agile Mourera beschäftigte die Weilermer Defensive sowie Henry Hutzenlaub. Die Gäste wirkten trotz ihrer Negativserie und dem vorletzten Tabellenplatz nicht verunsichert. Mit zunehmender Spieldauer fing sich die Faberelf jedoch und zeigte sich ebenfalls in der Offensive. Zwingende Chancen blieben auf beiden Seiten aber aus. Einzig über Standardsituationen wurde es zeitweise gefährlich. Während Nicola Zahner für die TSG starke ruhende Bälle schlug, sorgte Aron Viventi mit seiner linken Klebe für Gefahr bei den Gästen. Zählbares gelang allerdings nur TSG-Kapitän Zahner: Kurz vor der Pause verwandelte er einen Freistoß aus gut 20 Metern für den Torwart unhaltbar links oben im Knick. Dieser Treffer war gewissermaßen der Dosenöffner für die Hausherren, die direkt bestimmend in die zweite Hälfte starteten. So brach Sanyang nach gut 50 Minuten durch und scheiterte nur am Torwart. Auch Tim Ruth, der gegen Waiblingen rechts offensiv ran durfte, brachte mit seinen Flankenläufen Schwung in die TSG-Offensive.