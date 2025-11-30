Zahners Traumfreistoß beschert TSG drei Punkte

Starke Reaktion der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach dem enttäuschenden 0:1 in der Vorwoche gegen Friedrichshafen. Zum Rückrundenauftakt spielte die TSG nun erneut zuhause gegen einen Aufsteiger – den FSV Waiblingen.
Dabei musste Trainer Patrick Faber auf den erkrankten Stammtorwart Joshua Barth verzichten. Für ihn stand Henry Hutzenlaub im Tor. Offensiv überraschte er mit Flügelspieler Muhamed Sanyang, der im Sturmzentrum auflief, und mit Luca Sigloch, der links außen startete. In der Anfangsphase war der TSG der schwache Auftritt der Vorwoche noch anzumerken. So kam der FSV früh zu einigen Chancen.
Besonders der agile Mourera beschäftigte die Weilermer Defensive sowie Henry Hutzenlaub. Die Gäste wirkten trotz ihrer Negativserie und dem vorletzten Tabellenplatz nicht verunsichert. Mit zunehmender Spieldauer fing sich die Faberelf jedoch und zeigte sich ebenfalls in der Offensive. Zwingende Chancen blieben auf beiden Seiten aber aus.
Einzig über Standardsituationen wurde es zeitweise gefährlich. Während Nicola Zahner für die TSG starke ruhende Bälle schlug, sorgte Aron Viventi mit seiner linken Klebe für Gefahr bei den Gästen. Zählbares gelang allerdings nur TSG-Kapitän Zahner: Kurz vor der Pause verwandelte er einen Freistoß aus gut 20 Metern für den Torwart unhaltbar links oben im Knick. Dieser Treffer war gewissermaßen der Dosenöffner für die Hausherren, die direkt bestimmend in die zweite Hälfte starteten. So brach Sanyang nach gut 50 Minuten durch und scheiterte nur am Torwart. Auch Tim Ruth, der gegen Waiblingen rechts offensiv ran durfte, brachte mit seinen Flankenläufen Schwung in die TSG-Offensive.
Zwanzig Minuten vor Schluss kam Nicola Zahner im Strafraum erneut in aussichtsreicher Position zum Abschluss, wurde aber entscheidend gestört. Trotz lautstarker Proteste der TSG entschied der Unparteiische auf Abstoß statt auf Elfmeter. Nach kurzer Behandlung konnte Zahner weiterspielen. In den letzten fünf Minuten wurde Kevin Scherer kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht, der fällige Freistoß brachte jedoch nichts ein.
In der Nachspielzeit kam Waiblingen dann durch eine Serie von Eckbällen zu seinen einzigen gefährlichen Situationen der zweiten Halbzeit. Doch Henry Hutzenlaub war zur Stelle, warf sich in den letzten Schuss und hielt die drei Punkte fest. Zwar nicht mit großer Dominanz, aber dennoch verdient, schließt die TSG in der Tabelle wieder zu Friedrichshafen auf und hält den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe. In der kommenden Woche steht in Leinfelden-Echterdingen gegen den nur neuntplatzierten Oberligaabsteiger Calcio das letzte Ligaspiel des Jahres an.