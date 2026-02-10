Zahn zugelegt und Sachsenliga-Primus besiegt

Denn die führen die Sachsenliga an. Auch der Kader hat eigentlich schon Oberliganiveau. Bis auf einen Akteur wurden alle in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, spielten bei Regional – und Oberligisten oder konnten auf Erfahrungen in verschiedenen höherklassigen Klubs zurückgreifen...
BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt
Doch zurück zum Test gegen die Tauchaer. Der FC Einheit startete mit konzentrierten Rudolstädtern und Gelegenheiten von Emilio Heß (3.) und Marvan Kpoton (7.). Danach kam auch Taucha in die Hälfte der „Gastgeber“, erarbeitete sich zwei Eckbälle, verzog bei einem Schuss (25.) und wurde kurz zuvor noch abgeblockt. Doch der Oberligavertreter blieb gefährlich. Manfred Starke stand leider im Abseits (28.) und Robin Ensenbach hatte gleich zwei Mal Pech im Abschluss (29., 30.). Zwar kam auch die SG vor das Tor der Einheit (35., 40., 42.), aber die gefährlicheren Momente hatte die höherklassige Mannschaft zu verzeichnen. Nach 38 Minuten schlug es nach einer gelungenen Kombination der Einheit, von der auch Jähnisch begeistert war, erstmals im Kasten von Tom Grune, ausgebildet bei RB, Lok und Sachsen Leipzig, ein. Emilio Heß, dem der Treffer sichtlich Auftrieb gab, wuchtete das Spielgerät mit Vehemenz in die Maschen. Kurz danach noch zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten.
In der Pause nutzen beide Trainer den Test, um zu wechseln. Bei Rudolstadt kamen sechs Neue in die Partie, Die 99er brachten sieben ausgeruhte Kräfte ins Match. Nach einem weiteren sehr guten Angriff fand Starke Kapitän Maximilian Schlegel und der platzierte das Leder, für ihn durchaus untypisch, mit einem Kopfball ins Netz (52.). Das Tor animierte Taucha, noch eine „Schippe drauf zu legen“ und man kam nach einem ungestörten Pass von rechts zum Anschluss (65.). Das „kratzte“ wiederum den FC und Ole Barthel blieb nach einem Gewusel im Strafraum am Ball, ließ sich nicht abschütteln und sorgte wieder für die Zwei-Tore-Führung /70.). Den Torreigen beschloss dann der Spitzenreiter der Sachsenliga mit einem überraschenden Schuss aus der Distanz (73.). Mit einer Doppelchance von Taucha, bei der sich Erick Kunth auszeichnen konnte (78.), und einem „Riesen“ durch Ensenbach (87.), der gleichfalls am gegnerischen Keeper Jonas Janke, der sehr gut parierte, scheiterte, endet ein sehr flottes, aber anständig geführtes Spiel, das im Fazit beider Trainer so ausfiel. Jens Wuttke sagte: „Es war von uns eine gute Leistung und der Sieg war für Rudolstadt nicht unverdient.“ Holger Jähnisch resümierte: „Hinten heraus haben wir noch einen Zahn zugelegt, um das Spiel verdient mit 3:2 nach Hause zu bringen.“