Zahn zugelegt und Sachsenliga-Primus besiegt

Und Trainer Jens Wuttke (48) hat durchaus Verbindung zu Rudolstadt. Er stand nämlich in der Elf des SV Motor Altenburg, die am 8. Juni 2012 das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Oberliga im Beisein viele Theaterschauspieler und vor 600 Zuschauern verlor. Wuttke erzielte damals per höchst umstrittenen Strafstoß (59.) den zwischenzeitlichen Ausgleich, aber die Einheit gewann am Ende noch mit 2:1. Es war übrigens das erste Trainerjahr von Holger Jähnisch.

Doch zurück zum Test gegen die Tauchaer. Der FC Einheit startete mit konzentrierten Rudolstädtern und Gelegenheiten von Emilio Heß (3.) und Marvan Kpoton (7.). Danach kam auch Taucha in die Hälfte der „Gastgeber“, erarbeitete sich zwei Eckbälle, verzog bei einem Schuss (25.) und wurde kurz zuvor noch abgeblockt. Doch der Oberligavertreter blieb gefährlich. Manfred Starke stand leider im Abseits (28.) und Robin Ensenbach hatte gleich zwei Mal Pech im Abschluss (29., 30.). Zwar kam auch die SG vor das Tor der Einheit (35., 40., 42.), aber die gefährlicheren Momente hatte die höherklassige Mannschaft zu verzeichnen. Nach 38 Minuten schlug es nach einer gelungenen Kombination der Einheit, von der auch Jähnisch begeistert war, erstmals im Kasten von Tom Grune, ausgebildet bei RB, Lok und Sachsen Leipzig, ein. Emilio Heß, dem der Treffer sichtlich Auftrieb gab, wuchtete das Spielgerät mit Vehemenz in die Maschen. Kurz danach noch zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten.