Zahlreiche Zugänge beim Kreisligisten und neuer Cheftrainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns sehr, euch den neuen Trainer unserer Frauenmannschaft vorstellen zu dürfen. Christian bringt eine klare Vision mit nach Alfdorf: Er möchte nicht nur den bestmöglichen Fußball auf den Platz bringen, sondern jede Spielerin individuell in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern. Christian ist in einer Fußballfamilie aufgewachsen und hat bereits seit Kindheitstagen jede freie Minute auf dem Sportplatz verbracht. Nach zahlreichen Stationen als Jugendtrainer beim FC Durlangen möchte er nun sein Wissen und seine langjährigen Erfahrungen als aktiver Spieler an unsere Frauen weitergeben. Wir freuen uns gemeinsam mit Christian im zweiten Jahr unserer Spielgemeinschaft auf eine erfolgreiche Saison!

+++