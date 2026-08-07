Zahlreiche Zugänge bei drei Kreisligsten aus der Region

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Merklingen II setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Lukas Breitling rückt der nächste Spieler aus der Jugend in den Kader der Zwoiden für die Kreisliga B4 Enz/Murr auf. Der junge Torhüter zeichnet sich durch starke Reflexe, sichere Paraden und ein modernes Aufbauspiel aus. Mit Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial soll Breitling nun den nächsten Schritt im Aktivenbereich machen. Der TSV freut sich über ein weiteres Eigengewächs im Herrenbereich und heißt Lukas herzlich willkommen.

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SC Oberes Zabergäu

Der SC Oberes Zabergäu verstärkt seinen Kader für die neue Saison in der Kreisliga B1 Franken mit mehreren Neuzugängen. Aus Dürrenzimmern wechselt der 18-jährige Mittelfeldspieler David Noel Hutzenlaub zum SCOZ. Zudem schließen sich Angreifer Lewin Schaber (vereinslos), Leon Burkhardt vom TV Flein sowie die beiden Ex-Eppinger Nick Drelciuc (Abwehr) und Torhüter Rico Müllner dem Verein an. Komplettiert wird das Quintett durch die erfahrenen Mittelfeldspieler Rene Sayer und Sebastian Mittwich. Mit der Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Kräften will der SC Oberes Zabergäu die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison schaffen.

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TSV Haiterbach

Der TSV Haiterbach begrüßt zahlreiche Neuzugänge für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald. Mit Pascal Grimm kehrt ein Eigengewächs zu seinem Heimatverein zurück, während Tim Inci nach längerer Fußballpause sein Comeback gibt. Außerdem verstärken Florian Schmelzle, Denis Andelic, Fynn Wolleydt, Stian Hennig, Julian Stettiner und Martin Andelic den Kader. Die Neuzugänge nennen den starken Teamgeist, die sportlichen Perspektiven und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung als wichtigste Gründe für ihren Wechsel zum TSV Haiterbach. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Saison und wünscht allen einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start.

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