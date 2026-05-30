Zahlreiche Wechsel und Verlängerungen in der Region

– Foto: Robert Stolz

Der TSV Weilheim verstärkt seine Defensive zur kommenden Saison mit Marko Brekalo. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom Landesligisten FV Neuhausen an die Lindach und bringt mit 1,93 Metern viel körperliche Präsenz mit. Schon in früheren Duellen gegen Weilheim im Trikot des TSV Harthausen fiel Brekalo durch Robustheit, Tempo und spielerische Qualität auf. Ausgebildet wurde er unter anderem beim FC Esslingen, SV Fellbach und VfB Oberesslingen/Zell. Nun trägt er Rot-Weiß.

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SG Oppenweiler/Strümpfelbach III

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach III verstärkt sich mit Viktor Balasa. Der 42-Jährige kommt vom SV Unterweissach ins Rohrbachtal und übernimmt bei der dritten Mannschaft künftig die Rolle als Spielertrainer. Balasa, der zuvor unter anderem für den TSV Bad Rietenau und den FSV Waiblingen aktiv war, bringt viel Erfahrung für die Defensive mit. Besonders Zusammenhalt, Entwicklung und die breite Vereinsstruktur der SGOS überzeugten ihn vom Wechsel.

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SC Urbach

Der SC Urbach stellt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall die Weichen für die kommende Saison und begrüßt Fabio Iacovitti zurück im Verein. Der 19-Jährige trug bereits in der Jugend das rot-weiße Trikot des SCU und sammelte in den vergangenen beiden Jahren bei den Sportfreunden Lorch weitere Erfahrungen im Aktivenbereich. Dort kam er in der ersten und zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nun kehrt Iacovitti nach Urbach zurück und verstärkt den Kader.

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TSV Hessental

Der TSV Hessental treibt die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall weiter voran und setzt dabei auf Kontinuität. Mit Dicky-Son Lunzama, Sadeq Sultani, Nik Sotnikow, Salam Saeed Tamur, Oluwashola Nasiru, Linus Nestl, Marius Streng und Ardian Sherifi haben mehrere Spieler ihre Zusage gegeben. Sie begleiten die Mannschaften teils seit Jahren und stehen für Zusammenhalt, Verlässlichkeit und Entwicklung. Für den TSV ist das ein wichtiges Signal für den weiteren Weg.

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SGM Markelsheim/Elpersheim

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Franken stellt die SGM Markelsheim/Elpersheim ihr neues Trainerteam vor. Timo Hernadi übernimmt künftig als Trainer, Janik Grüner unterstützt ihn als spielender Co-Trainer. Beide kennen den Verein bestens und bringen blau-weißes Herzblut, Erfahrung sowie neue Ideen mit. Hernadi war selbst lange für die SGM aktiv, Grüner bleibt weiterhin auf dem Platz. Gemeinsam wollen sie Mannschaft und Verein positiv weiterentwickeln und mit viel Motivation in die kommende Runde gehen.

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VfR Süßen

Fabian Allmendinger bleibt dem VfR Süßen treu. Der wichtige Baustein für die kommende Saison hat verlängert und geht damit bereits in seine sechste Spielzeit im blau-weißen Trikot. Allmendinger ist dabei nicht nur auf dem Platz ein verlässlicher Bestandteil der Mannschaft, sondern übernimmt auch abseits des Rasens Verantwortung. Als Jugendleiter engagiert er sich mit großem Einsatz für die Zukunft des Vereins. Der VfR freut sich über seine Zusage und weitere gemeinsame Jahre.

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TSV Eningen

Der TSV Eningen setzt auch in der Saison 2026/2027 auf seine bewährten Offensivkräfte. Patrick März, Daniel Schäfer und Leon Fleischer bleiben dem Kreisliga-A2-Team erhalten und sollen weiterhin für Tore und Vorlagen sorgen. In der laufenden Runde sammelte das Trio zusammen starke 48 Scorerpunkte. Damit bleibt dem TSV wichtige Qualität im Angriff erhalten. Der Verein freut sich auf viele weitere Torbeteiligungen.

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